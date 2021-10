«Giovani, lavoro, ascolto dei cittadini: ecco cosa faremo» 

«No, no. Per quella ci sederemo attorno a un tavolo».

Villacidro. «Il voto – ragiona fresco di proclamazione il nuovo sindaco di Villacidro, Federico Sollai – ha detto che i villacidresi volevano un’amministrazione dal profilo diverso, più gentile. Gli elettori hanno premiato sia il nostro modo di porci in campagna elettorale sia il lavoro, sempre propositivo, fatto negli scorsi cinque anni di opposizione da me e da amici e colleghi come Dario Piras, Marco Erbì, Maura Aru, Stefano Mais...»

È già la formazione della Giunta?

«No, no. Per quella ci sederemo attorno a un tavolo».

Volete fare con calma.

«Ma non troppa: in serenità ma in tempi stretti».

Gli assessori saranno scelti in base alle preferenze?

«Sarà uno degli elementi di valutazione, non l’unico».

Ci saranno donne?

«Certamente. È un tema a cui sono molto sensibile. Peraltro Villacidro negli ultimi dieci anni ha avuto due sindache».

Cinque anni fa, da vicesindaco, lei si candidò a sindaco per il centrosinistra e fu sconfitto. Soffiava il vento dell’antipolitica: adesso?

«Mi sembra che il vento stia cambiando, che la spinta populista si stia affievolendo. La gente sta capendo l’importanza di una proposta politica seria portata avanti da persone preparate dal punto di vista amministrativo».

Lei viene da un centrosinistra che qui ha governato a lungo: Siro Marrocu, l’ex sindaca Teresa Pani…

«… hanno rappresentato una parte importante della storia politica e amministrativa di questo paese. Una storia in cui mi riconosco. Ora c’è una nuova generazione di amministratori che vuole proseguire nel solco ma stando al passo coi tempi».

Lei ha detto che a tenere insieme le diverse anime di quella che ora è la sua maggioranza sono valori come accoglienza e solidarietà.

«Confermo. Solidarietà, in particolare, nei confronti di una categoria da tempo colpevolmente dimenticata: i giovani. Un’amministrazione deve costruire il futuro».

Astenuti al 45 per cento.

«La tendenza è nazionale ma occorre fare una riflessione seria. Vengo da una tradizione che ha sempre fatto politica fra la gente: formiamo i comitati di quartiere, parliamo. C’è voglia di partecipare».

Terre pubbliche.

«Un tema da affrontare subito. Soprattutto per le terre agricole, da dare in concessione perché nascano aziende agricole e zootecniche, quindi posti di lavoro: un’esigenza impellente. Ci sono imprenditori, agricoltori capaci che chiedono di essere messi nelle condizioni di fare. Più in generale vogliamo agevolare le imprese che vogliono insediarsi nel nostro territorio».

Case pericolanti nel centro storico, strade chiuse per mesi. Che farete?

«Quelle case sono un patrimonio: vanno ristrutturate. Ci sono varie proposte in campo: penso che il Comune debba offrire agevolazioni ai proprietari che intendono ristrutturare senza disperdere l’identità architettonica del paese».

Villaservice arranca, Guspini non conferirà più i suoi rifiuti (1.500 tonnellate di umido l’anno). Soluzioni?

«Bisogna in primo luogo ricucire il rapporto tra Consorzio industriale e Villaservice, che si è sfilacciato. Poi sedersi a un tavolo e trovare il modo per salvare i posti di lavoro e ridare slancio all’impianto».

Gli altri due candidati a sindaco le hanno fatto le congratulazioni?

«Marta Cabriolu mi ha mandato un messaggio WhatsApp».

Un po’ pochino.

«Mi sarei aspettato una telefonata. Io, cinque anni fa, l’avevo chiamata».

