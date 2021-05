Giovani in fuga: «La politica ascolti le loro esigenze» 

«Quartucciu è un paese per giovani?» A chiederselo è il consigliere di minoranza Cristian Mereu che invita la politica cittadina a «parlare nuovamente di consulta giovanile per incentivare a partecipare i ragazzi a dare il proprio contributo allo sviluppo della città».

La consulta è un organo che ha la possibilità di presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazioni inerenti proprio le tematiche giovanili. Sembra che mai i giovani e le loro esigenze siano state al centro del confronto politico: poche le iniziative programmate per spingerli a riconoscersi nella propria città, attualmente considerata dalla maggior parte un «dormitorio», tanto che negli ultimi dieci anni non solo l’età media è aumentata, passando da 41 anni a 45 nell’ultimo decennio, ma i ragazzi sotto i 30 anni sembrano abbandonare la realtà cittadina per trasferirsi altrove.

Le voci

«Questa amministrazione ha fatto pochissimo per le nuove generazioni», afferma il consigliere Mereu, «Quartucciu ha bisogno di nuovi spazi urbani e per la cultura ma anche di servizi per la fascia sociale che rappresenta il futuro della nostra città». Promuovere iniziative e azioni finalizzate al contrasto del disagio giovanile, interfacciarsi con le altre organizzazioni presenti sul territorio, favorire idee coinvolgendo scuole, associazioni e singoli cittadini sono per Mereu le fondamenta della consulta giovanile quartuccese.

«Bisogna riavvicinare i nostri giovani alla vita politica e civica del comune con l’obiettivo di rafforzare e recuperare il senso di comunità. Si devono gettare le basi per un risveglio culturale con conseguente riscoperta della cittadina e della comunità». La consulta potrebbe anche occuparsi di promuovere il dibattito sul futuro di Quartucciu. «Noi abbiamo il dovere di incoraggiare le azioni a sostegno dei giovani, dobbiamo dar loro i luoghi in cui ritrovarsi, aprire tutte le strade necessarie affinché non si sentano smarriti e annoiati».

I disagi

La pandemia non ha certamente aiutato i ragazzi: diversi sono stati, infatti, gli episodi di disagio manifestati da giovani di un’età compresa tra i 15 e i 20 anni che nei mesi scorsi hanno allarmato i quartuccesi, ma dopo i rimproveri e le multe cosa realmente è stato fatto?

«Le fasce giovanili hanno strumenti di aggregazione che sono ormai lontane dalle iniziative di un’amministrazione», spiega il sindaco Pietro Pisu, «si ritrovano su canali che non sono più quelli classici, difficilmente oggi un adolescente parteciperebbe ad attività di condivisione, diversamente dai bambini e dagli anziani che, invece, rispondono positivamente a ogni iniziativa».

A oggi, però, nell’agenda politica locale la voce “giovani” è assente. «Ci sono progetti mirati per le fasce più fragili, ma oggi con quali strumenti oggi cerchi di portare i ragazzi dalla tua parte per farli diventare tuoi alleati? Forse solo gli oratori oggi riescono ancora in questo».

E a Quartucciu, l’unica realtà che sembra occuparsi dei ragazzi sembra sia proprio l’oratorio di San Pietro Pascasio, che accoglie una comunità giovanile articolata in giovanissimi fino ai 17 anni, giovani tra i 18 e i 23 anni e i giovani adulti dai 18 ai 30 anni.

«Dobbiamo dialogare per essere segno della comunità ecclesiale e civile», afferma don Enrico Murgia, «da noi il vero motore sono i ragazzi che non vedono l’ora di ripartire e riniziare quanto prima le attività. Anche in questo periodo non si sono mai fermati: ora stanno rasando il prato, proprio per la necessità che hanno di vivere l’oratorio».

