Giovani e lavoro, l’anno più nero 

La Sardegna è al terzultimo posto in Italia per le assunzioni di giovani e l’anno scorso, a causa della pandemia, sono sfumati 11.722 posti di lavoro per gli under 35. Rispetto al 2019 c’è stato un crollo di occupati del 9,1%, a fronte di un calo medio nazionale del 5,1%. È lo scenario che appare da un’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, focalizzato sulla situazione dell’occupazione giovanile a livello regionale tra il 2019 e il 2020, basato su dati Istat, UnionCamere e Anpal.

Quindici mesi fa la svolta

I vertici dell'associazione di categoria degli artigiani evidenziano che, dall’analisi sulle attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente di imprese private, spicca un saldo negativo dal febbraio dell’anno scorso, che ha poi continuato a peggiorare per gli effetti dell’emergenza sanitaria, fino a toccare il minimo a giugno 2020. Nel secondo semestre si è avuto un lieve miglioramento, ma alla fine dell’anno il bilancio finale è stato molto negativo.

Non ci sono dati positivi neppure per il tasso di occupazione nella fascia d’età 15-34 anni, con una media del 22,9% di occupati (nel 2020 erano 108mila, equivalente al 19,8% sul totale dei lavoratori). In questo caso, l’Isola si colloca 8 punti al di sotto della media nazionale, che ha sfiorato il 29,8%.

Un risultato incoraggiante, invece, si è ottenuto dall'incremento delle assunzioni giovanili attraverso il contratto di apprendistato. Nel 2020 con questa soluzione sono stati attivati 179 posti in più rispetto a due anni fa e, alla fine del periodo formativo, le trasformazioni in posizioni stabili hanno avuto una crescita del 9%, rispetto al 2019.

Antonio Matzutzi e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, sollecitano l’attivazione di «misure urgenti per rilanciare l’occupazione, in particolare quella giovanile, e investimenti sulla formazione e sulle competenze dei lavoratori per contribuire a costruire un futuro di lavoro per le nuove generazioni».

Resta indispensabile anche rimuovere gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere, come richiesto dagli stessi rappresentanti dell’associazione artigiana in un recente incontro che si è svolto alla Camera, oltre al fatto di garantire la possibilità per tutte le imprese di continuare a utilizzare il lavoro agile in modo semplificato.

Il nodo istruzione

Secondo gli esponenti di Confartigianato, inoltre, è importante realizzare una riforma del sistema di orientamento scolastico e professionale col rilancio degli istituti professionali e tecnici, attivare investimenti sulle competenze professionali, a partire dall’uso delle tecnologie digitali, e valorizzare l’apprendistato duale e professionalizzante.

Per Matzutzi e Serra, infine, è essenziale puntare sul «passaggio generazionale nelle aziende, che rappresenta un grande valore economico e di cultura produttiva: deve essere preservato e rilanciato dai giovani, sostenendo e facilitando il passaggio di testimone a chi, erede del titolare o dipendente, vuole rilevare l’impresa».

