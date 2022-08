Giovani e donne, aiuti per il lavoro 

Ampio spazio anche ai progetti che avranno al centro la formazione professionale e l’implementazione delle politiche sociali territoriali. Una dotazione importante che supera di circa 300 milioni gli stanziamenti precedentemente a disposizione della Regione. Christian Solinas commenta il responso incassato da Bruxelles evidenziando il primato registrato dalla Sardegna. L’Isola è infatti una delle poche realtà del panorama nazionale che potrà iniziare a impiegare le risorse già nell’ultimo trimestre del 2022: «Investiamo sulle persone e garantiamo una protezione sociale equa. Il Fondo sociale europeo plus è al servizio della persona, un grande sostegno alla ripartenza e all’occupazione. Per ripartire puntiamo sull’istruzione, sulle competenze e sull’inclusione sociale».

La Commissione europea ha dato il via libera al nuovo Programma regionale del Fondo sociale europeo plus per il periodo comunitario 2021-2027. L’amministrazione regionale potrà quindi contare su 744 milioni da destinare a politiche attive incentrate sul potenziamento delle persone e destinate ad abbattere la disoccupazione e favorire l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro.

Formazione

Ampio spazio anche ai progetti che avranno al centro la formazione professionale e l’implementazione delle politiche sociali territoriali. Una dotazione importante che supera di circa 300 milioni gli stanziamenti precedentemente a disposizione della Regione. Christian Solinas commenta il responso incassato da Bruxelles evidenziando il primato registrato dalla Sardegna. L’Isola è infatti una delle poche realtà del panorama nazionale che potrà iniziare a impiegare le risorse già nell’ultimo trimestre del 2022: «Investiamo sulle persone e garantiamo una protezione sociale equa. Il Fondo sociale europeo plus è al servizio della persona, un grande sostegno alla ripartenza e all’occupazione. Per ripartire puntiamo sull’istruzione, sulle competenze e sull’inclusione sociale».

Alessandra Zedda, assessora regionale al Lavoro e vicepresidente della Giunta, rimarca che i progetti sottoposti agli uffici comunitari sono nati grazie al continuo confronto con gli interlocutori locali. L’esponente di Forza Italia ha riassunto la procedura adottata complimentandosi con funzionari e dirigenti: «Siamo partiti dall’analisi delle caratteristiche del contesto socio-economico passando all’individuazione delle emergenze e arrivando alla decisione sulle strategie e sulle percentuali di risorse da destinare a ciascuna Priorità del Programma». Nei prossimi anni sarà possibile migliorare anche l’offerta formativa rivolta agli studenti e alle persone che si inseriscono con difficoltà sul mercato dal lavoro. Zedda elenca gli obiettivi che saranno perseguiti dagli uffici regionali: «Occorre contrastare la dispersione scolastica e arricchire l’offerta di servizi sociali per le fasce più fragili della popolazione sarda».

Parità di genere

La declinazione sarda del Fondo sociale europeo prevede delle novità rispetto alle precedenti edizioni. Le risorse destinate alle politiche giovanili ammontano infatti al 16 per cento della dotazione complessiva. Un dato che supera il 12,5 per cento imposto dai regolamenti. L’assessora al Lavoro ricorda poi l’attenzione per le iniziative che vedranno come protagoniste le donne: «Il tema del rispetto della parità di genere sarà affrontato secondo un doppio binario: misure dedicate esclusivamente alle cittadine sarde per promuovere la crescita dell’occupazione femminile, e un sostegno agli oneri di cura per eliminare la segregazione di genere».

Novità anche sul fronte della razionalizzazione degli interventi. La Regione Sardegna ha previsto infatti il pieno coordinamento con i progetti finanziati attraverso il Fondo di sviluppo regionale e il Fondo rivolto allo sviluppo rurale.

