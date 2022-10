Giovani agricoltori da Oscar 

Giovani agricoltori, mossi da idee virtuose e intenzionati a rilanciare una terra zeppa di potenzialità. In 200 si sono dati appuntamento a Nuoro, nella serata di ieri, al centro polifunzionale di via Roma. Sei di loro sono stati premiati per le accattivanti proposte progettuali, hanno trionfato negli Oscar Green di Coldiretti. Agro-forestazione, farmaci naturali, riciclo, inclusione, agricoltura eroica. Ecco i modelli su cui puntare, proposti da agricoltori che hanno in mente una Sardegna sostenibile, attenta alla salute del pianeta e alle fasce più vulnerabili della società.

Sostenibilità

È la parola che ricorre, sorta di caposaldo. Dalle finali del concorso regionale bandito dall’associazione di categoria spicca un’Isola nuova, senza dubbio rassicurante e capace di affrontare il difficile periodo storico a colpi di intuizioni imprenditoriali. Come dire, l’inflazione imperante e il caro-energia si possono affrontare e arginare, miscelando a dovere innovazione e tradizione. Sono questi i concetti che hanno caratterizzato la serata barbaricina, presieduta dai vertici regionali di Coldiretti. A fare gli onori di casa il delegato di Coldiretti Giovani Impresa, Frediano Mura, con accanto Battista Cualbu e Luca Saba, rispettivamente presidente e direttore regionale di Coldiretti, e il segretario nazionale dei giovani, Stefano Leporati.

Digitale e tradizione

Nella categoria che “coniuga tradizione e innovazione attraverso le nuove tecnologie e l’innovazione digitale” ha primeggiato Filippo Podda, 32enne di Meana Sardo. Nella sua cantina Terre del Mandrolisai abbina le coltivazioni al naturale e manuali, senza diserbanti e con l’utilizzo di concimi organici, all’innovazione digitale, anche attraverso nuove modalità di comunicazione e di vendita come l’e-commerce. La 24enne di Buddusò, Teresa Deiana, ha centrato l’Oscar Green puntando su uno stile di vita consapevole, improntato sulla salvaguardia delle biodiversità. L’allevatrice di ovini e bovini ha svettato nella sezione Campagna Amica anche grazie a un grasso animale antichissimo, quasi dimenticato: s’ozu casu , un farmaco naturale che riduce le infiammazioni intestinali.

Solidarietà e filiere

Nuove tecniche di produzione ma non solo. Dalle campagne sarde si levano messaggi di pace e fratellanza dell’azienda agricola di Tortolì Ortflowers, di Roberta Farigu, 45 anni (la categoria Coltiviamo solidarietà va oltre gli under 40) in collaborazione con l’associazione Officina creativa Janas 5 e con un gruppo di donne e uomini con disabilità che hanno dato vita a un progetto verso i bambini disabili dell’Ucraina. E in primo piano su nenneri , un cespo di germogli di grano simbolo di rinascita, e le “bombe” di semi che sono stati venduti nei mercati di Campagna Amica per aiutare il popolo ucraino. Nella categoria Fare filiera, invece, il successo è andato a Emanuele Dettori, 31 anni di Olbia, e a quel progetto (Priamamed) di riciclo e valorizzazione degli scarti di pesca e acquacoltura.

Energie per il futuro

È l’unica mugnaia di Sorgono. Francesca Mereu, 32 anni, dell’azienda il Raccolto di Merea, ha trionfato nella sezione Custodi d’Italia perché «coltiva cereali in un territorio marginale». Infine, Oscar Green anche per Stefania Demurtas (31) e Salvatore Marongiu (35). Al Maggese di Girasole producono sostenibilità, con l’agroforestazione, contribuendo al bilanciamento del carbonio in eccesso nel pianeta.

L’agricoltura eroica

Agricoltori ambiziosi, chiamati a proteggere e a promuovere le campagne dell’Isola. Questo è il messaggio che si leva da Nuoro. «I giovani potranno essere i custodi delle nostre terre, ecco perché sempre più spesso si parla di “agricoltura eroica”», conclude Frediano Mura, di Coldiretti Giovani Impresa. «Saranno chiamati a portare avanti aziende virtuose, magari in territori periferici. Poi, sapranno generare economia e valore sociale e culturale nelle varie comunità. Le campagne potranno garantire un futuro, ne siamo convinti, anche alla luce di quanto accade in Ucraina».

