Giovane rider in gravi condizioni 

Uno scontro terribile in sella allo scooter alla fine del suo turno di lavoro come portapizze, la corsa in ospedale a bordo di un’ambulanza e interminabili momenti di apprensione perché le condizioni di Cesare Cau, 22 anni di Lodine, rimasto ferito nell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, in via San Benedetto, sono molto gravi. I medici mantengono la prognosi riservata in attesa di ulteriori esami. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico, è in coma nel reparto di rianimazione.

La ricostruzione

Su quanto accaduto nella notte tra sabato e ieri, nell’incrocio con via Petrarca, sono al lavoro gli agenti della Polizia locale. Secondo i primi accertamenti lo scooter si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente da viale Marconi. Alla guida della vettura un altro giovane, anche lui di 22 anni. L’urto è stato violentissimo e i mezzi sono finiti su due veicoli parcheggiati. Il conducente dello scooter ha sbattuto sul parabrezza della vettura, finendo poi rovinosamente a terra. Immediato l’intervento del 118 che lo ha trasportato d’urgenza a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso del Brotzu. Da qui l’immediato passaggio in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico che sembra sia andato bene. Ancora ieri il ventiduenne non si era risvegliato e la prognosi resta riservata.

Le responsabilità

Ancora da capire di chi sia la colpa del brutto incidente. Lo schianto è avvenuto all’incrocio, con il semaforo verde per entrambi: lo scooter avrebbe svoltato verso via Petrarca e l’auto, proveniente da viale Marconi, avrebbe proseguito verso piazza San Benedetto travolgendolo. Ci sarebbero alcuni testimoni che sono stati convocati negli uffici della Polizia locale per raccontare cosa abbiano visto. E gli agenti della Municipale sono alla ricerca di eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza per poter così avere più elementi e fare chiarezza su quanto successo. Anche il conducente dell’auto dovrà essere ascoltato dagli investigatori perché dopo l’incidente era sotto choc e non ha saputo spiegare con precisione cosa fosse accaduto. Ora però tutte le attenzioni sono per le condizioni del giovane gravemente ferito mentre svolgeva il suo lavoro.