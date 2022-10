Giovane mamma muore di parto: salva la piccola Silvia 

Giovanna si era sposata un paio d’anni fa ed era madre di altre due bambine di 3 anni e 1 anno e mezzo. Nonostante la sua giovane età, stava affrontando una gravidanza delicata e si apprestava ad affrontare un parto che presentava complicazioni. Era il suo terzo cesareo ma niente, nel corso degli ultimi sei mesi, aveva fatto presagire un epilogo così tragico. Quando i familiari sono arrivati in clinica a Sassari sono passati in un attimo dalla gioia per la nascita della piccola Silvia alla disperazione per la morte della giovane mamma. L’Aou non ha fornito nessuna comunicazione su quanto accaduto ma avrebbe aperto un’inchiesta interna per accertare le cause della morte. Accertamenti d’obbligo, in casi come questo, che viaggiano paralleli a quelli della Procura della Repubblica: il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà probabilmente effettuata venerdì.

La nascita della terza figlia sarebbe dovuto essere un altro momento di gioia per Giovanna Satta, una donna di 25 anni di Padru deceduta proprio mentre dava alla luce la piccola Silvia. La donna è morta lunedì notte durante un parto cesareo d’urgenza presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia delle Cliniche San Pietro di Sassari, dove era seguita per via della gravidanza a rischio. Pare che la giovane mamma padrese si fosse recata in ospedale in seguito a un’emorragia causata da placenta previa, una complicazione che in alcuni casi richiede un intervento d’urgenza con parto cesareo. I medici sono riusciti a far nascere la bambina che, seppur nata prematura di soli sei mesi, è sopravvissuta e si trova ora sotto osservazione.

Gravidanza complicata

Il cordoglio in paese

La notizia della tragedia si è abbattuta come una bomba sul paese di Padru e il commento del sindaco Antonello Idini, sulla pagina Facebook del Comune, riassume lo stato d’animo di una comunità sotto choc. «Il nostro pensiero oggi va ad una giovane mamma di Padru, Giovanna, che, purtroppo, questa notte è venuta a mancare. Non esistono parole che possano nemmeno lontanamente esprimere quanto dolore ci possa essere dietro ad una giovane vita che lascia questa terra, che lascia una famiglia, che lascia delle figlie che avevano tutto il bisogno e la necessità di una mamma. Il nostro pensiero va a Stefano e alle loro bambine, alla mamma, al babbo, ai fratelli e a tutta la famiglia».

La data del funerale non è ancora stata fissata ma il primo cittadino ha già fatto sapere che per quella giornata sarà proclamato il lutto cittadino. «Questa mattina a Padru si respirava un clima surreale», ha commentato il primo cittadino: «Ci siamo già mossi con i Servizi Sociali per aiutare la famiglia, dando loro sia un supporto psicologico sia un aiuto materiale al padre, che in questo momento è disoccupato, e faremo in modo che non manchi mai niente alle tre bambine. In paese è già partita una catena di solidarietà per non lasciare sole queste persone né oggi né in futuro».

La famiglia

La madre di Giovanna, Maria Caterina Zucconi, è molto attiva e impegnata nel sociale con l’associazione non profit Blue Angels, che opera tra Padru e Olbia e si occupa anche della raccolta e distribuzione di abiti usati per le famiglie bisognose. Anche Giovanna Satta, prima di sposarsi e avere la prima figlia, aveva lavorato come soccorritrice volontaria presso la sede della croce Bianca della vicina San Teodoro. Era rimasta in contatto con alcuni degli ex colleghi del 118 e tutti la ricordano con affetto e la descrivono come una ragazza affettuosa e sempre allegra.

