Giovane in coma, si apre un giallo 

L’hanno ritrovato riverso in piazza Rinascita, a Tortolì, sul prato dove di giorno giocano i bambini. Era privo di sensi il cittadino di 32 anni di origini marocchine soccorso poco dopo la mezzanotte di sabato e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Il personale sanitario ha preso in carico il paziente in stato di incoscienza e con ecchimosi in testa. Dopo i primi accertamenti, compresa una tac, il giovane, in coma, è stato trasferito nel reparto di Medicina. Con il passare delle ore le condizioni sono migliorate, ma l’episodio resta un giallo. Le analisi hanno accertato che il tasso alcolemico era elevato, ma al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lanusei ci sono le ecchimosi rinvenute in testa. Il giovane è stato aggredito? Oppure è caduto da solo dopo aver assunto alcol miscelato a droga? Un rapporto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.

Il fatto

La vista si è annebbiata e poi il buio, il giovane è collassato a terra privo di sensi. Quando il personale dell’ambulanza medicalizzata è arrivato a soccorrerlo, su ordine del 118, ha trovato il 32enne marocchino che abita a Tortolì, in piazza Rinascita, svenuto e disteso tra i giochi dell’area che ospita giochi e intrattenimenti per i più piccoli. Dopo le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza a sirene spiegate al Nostra Signora della Mercede di Lanusei, dove è stato ricoverato per accertamenti. Aveva segni di ecchimosi in testa, tanto che dall’ospedale hanno allertato il 112 che ha subito inviato una pattuglia in Pronto soccorso per avviare le indagini.

Indagini in corso

Di certo l’abuso di alcol e, sembra, di qualche altra sostanza proibita hanno complicato la situazione. Gli investigatori non lasciano nulla di intentato e nessuna pista viene esclusa a priori. Neppure quella dell’aggressione. Di recente, su richiesta dei carabinieri di Lanusei, la Questura di Nuoro ha emesso tre daspo urbano nei confronti di giovanissimi di Girasole e Talana ritenuti responsabili del pestaggio di un operaio rumeno fuori da un locale.