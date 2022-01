Giovane e verde, il paese migliore del sindaco Congiu 

Girasole, il paese più giovane dell’Isola, cresce ancora, ma mancano alcuni servizi. «Abbiamo sollecitato tante volte Poste Italiane per avere un postamat, l’ufficio postale è aperto solo tre volte a settimana come da disposizioni Covid, inoltre ci sono poche attività commerciali. Tuttavi all’amministrazione poco si può attribuire, non abbiamo armi con la liberalizzazione del commercio». Due anni di pandemia lasciano pesanti strascichi. «Posso parlare anche per gli altri sindaci, abbiamo fatto del nostro meglio dando prova di grande responsabilità e organizzazione». Certo è che l’emergenza sanitaria ha influito negativamente su diversi aspetti dell’amministrazione. «La pandemia ha rallentato tutto, ci siamo visti poco anche con i colleghi sindaci per a progettazione territoriale, ho il rammarico alcuni progetti per i quali mi sono battuto e che sono lontani dal vedere l’inizio dei lavori come la pista ciclabile Tortolì-Santa Maria, o la valorizzazione dell’attrattore turistico castello di Agugliastra tra Girasole e Lotzorai».

Nuova energia ecologica in Municipio e nelle scuole. Ma non solo. «Ci possiamo ritenere soddisfatti. Ci sono delle opere che verranno avviate nei prossimi mesi, nell’immediato verrà ampliato il cimitero, i lavori nella rotonda di intersezione all’ingresso del paese nella località la Madonnina verranno appaltati entro questo mese, sarà la volta poi del secondo lotto per la pista ciclabile verso il mare, ed entro la primavera ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento della piazza di chiesa».

Lascia dopo due mandati, con la coscienza a posto e un pizzico d’orgoglio. Il sindaco di Girasole, Gianluca Congiu, 46 anni, nella prossima primavera non si ripresenterà alla carica di primo cittadino. Tuttavia supporterà il gruppo, in gran parte costituito dai componenti della sua Giunta. Al suo successore lascerà in eredità un Comune virtuoso. Lavori fatti, opere programmate, un cantiere di idee vivace nel comune più giovane della Sardegna.

Rebus servizi

Girasole, il paese più giovane dell’Isola, cresce ancora, ma mancano alcuni servizi. «Abbiamo sollecitato tante volte Poste Italiane per avere un postamat, l’ufficio postale è aperto solo tre volte a settimana come da disposizioni Covid, inoltre ci sono poche attività commerciali. Tuttavi all’amministrazione poco si può attribuire, non abbiamo armi con la liberalizzazione del commercio». Due anni di pandemia lasciano pesanti strascichi. «Posso parlare anche per gli altri sindaci, abbiamo fatto del nostro meglio dando prova di grande responsabilità e organizzazione». Certo è che l’emergenza sanitaria ha influito negativamente su diversi aspetti dell’amministrazione. «La pandemia ha rallentato tutto, ci siamo visti poco anche con i colleghi sindaci per a progettazione territoriale, ho il rammarico alcuni progetti per i quali mi sono battuto e che sono lontani dal vedere l’inizio dei lavori come la pista ciclabile Tortolì-Santa Maria, o la valorizzazione dell’attrattore turistico castello di Agugliastra tra Girasole e Lotzorai».

Miraggio estivo

La morte di un compaesano per Covid è stato il momento più buio, il più bello è stato l’arrivo dell’estate, quando sembrava che il virus si fosse attenuato. «Vivendo prettamente di turismo abbiamo tirato un sospiro di sollievo». Vedere le strade deserte è stata dura. «Ho trovato ingiusto il primo lockdown in Ogliastra, quando qui non c’era neppure un caso, purtroppo sono state applicate le stesse regole alle grandi città come ai piccoli paesi». Uno stop anche alle attività culturali nel 2020. Ma che nell’era pre – covid hanno avuto successo. «Ci siamo mossi bene, ho collaborato con i diversi presidenti Pro Loco e siamo riusciti a fare manifestazioni importanti che forse a Girasole non si erano mai viste, come Primavera in Ogliastra ma anche iniziative sportive, culturali e spettacoli».

Dopo la fascia

Gianluca Congiu ama il cambiamento e le nuove avventure, dopo dieci anni si toglierà la fascia tricolore. «L’eccessiva burocrazia e il fatto che noi sindaci siamo messi a gestire situazioni che non sempre ci competono, hanno raffreddato un po’ l’entusiasmo e la passione che ho sempre avuto per la politica. Tolgo la fascia ma sarò sempre a disposizione».

