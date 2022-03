Giostra small, negozi e locali large 

Irma dal bar “Mia Cafè” in via Dritta: «Il “giro” rispetto alla Sartiglia ante Covid è stato inferiore ma resta comunque discreto, apprezzabile. Abbiamo lavorato con i panini ma non è andata male neppure con la Vernaccia. Meno rispetto al passato ma anche i sardi che arrivano per la Sartiglia la chiedono e l’apprezzano». I bar hanno lavorato alla grande; da via Dritta a piazzetta Corrias passando per via Garibaldi è stato un successone grazie anche all’assenza degli ambulanti dello street food e paninari ai quali è stato negato l’ingresso. Bene anche i ristoranti. «Non come gli altri anni ma non possiamo lamentarci, sono mancati i turisti ma era prevedibile», dice Mattia “Al Craf Banana” ristorante in via De Castro. «Direi che è andata anche oltre le aspettative, abbiamo lavorato bene e senza le pressioni delle scorse edizioni quando c’era la fretta di arrivare prestissimo lungo il percorso. Più che bene, Sartiglia tutta la vita», invoca Salvo del ristorante “Kalispera” in via Garibaldi. In piazza Cova, piazza storica del “Villaggio Sartiglia” negli anni belli della corsa alla stella e alle pariglie, meno traffico ma discreti affari. “Da Salvatore”, ristorante in via Pietro Riccio: «Bene, è andata bene. Si è lavorato più di una normale domenica e di un martedì, così e così il lunedì ma non è una novità».

Non è certamente un caso se su Componidori, prima che “sas massaias e massaieddas” gli calino su volto la maschera androgina, saluta la folla e invoca la protezione dei protettori dei due Gremi, San Giovanni e San Giuseppe, con il bicchierino di vernaccia. È storia: nella Sartiglia di qualunque tempo è circolata più vernaccia che acqua minerale. «Sì, non si può dire che sia mancata del tutto ma certamente è stata meno rispetto alla giostra “vera”. Anche nelle scuderie il consumo è stato inferiore e così dovunque per il rispetto dovuto ai tempi che stiamo vivendo», commenta il responsabile commerciale della “Cantina della Vernaccia” del Rimedio Gianni Dessì.

Quanto e cosa resta alla città di questa Sartiglia a un quarto: qualcosa ma non tanto. Sono mancati gli ospiti nazionali e stranieri, gli affari sono calati anche se sono stati superiori a una domenica qualunque e, sembrerà un particolare a margine ma non è proprio così, quando viene meno uno dei simboli della Sartiglia sua maestà la Vernaccia, il piatto piange.

La Vernaccia

Non è certamente un caso se su Componidori, prima che “sas massaias e massaieddas” gli calino su volto la maschera androgina, saluta la folla e invoca la protezione dei protettori dei due Gremi, San Giovanni e San Giuseppe, con il bicchierino di vernaccia. È storia: nella Sartiglia di qualunque tempo è circolata più vernaccia che acqua minerale. «Sì, non si può dire che sia mancata del tutto ma certamente è stata meno rispetto alla giostra “vera”. Anche nelle scuderie il consumo è stato inferiore e così dovunque per il rispetto dovuto ai tempi che stiamo vivendo», commenta il responsabile commerciale della “Cantina della Vernaccia” del Rimedio Gianni Dessì.

I commenti

Irma dal bar “Mia Cafè” in via Dritta: «Il “giro” rispetto alla Sartiglia ante Covid è stato inferiore ma resta comunque discreto, apprezzabile. Abbiamo lavorato con i panini ma non è andata male neppure con la Vernaccia. Meno rispetto al passato ma anche i sardi che arrivano per la Sartiglia la chiedono e l’apprezzano». I bar hanno lavorato alla grande; da via Dritta a piazzetta Corrias passando per via Garibaldi è stato un successone grazie anche all’assenza degli ambulanti dello street food e paninari ai quali è stato negato l’ingresso. Bene anche i ristoranti. «Non come gli altri anni ma non possiamo lamentarci, sono mancati i turisti ma era prevedibile», dice Mattia “Al Craf Banana” ristorante in via De Castro. «Direi che è andata anche oltre le aspettative, abbiamo lavorato bene e senza le pressioni delle scorse edizioni quando c’era la fretta di arrivare prestissimo lungo il percorso. Più che bene, Sartiglia tutta la vita», invoca Salvo del ristorante “Kalispera” in via Garibaldi. In piazza Cova, piazza storica del “Villaggio Sartiglia” negli anni belli della corsa alla stella e alle pariglie, meno traffico ma discreti affari. “Da Salvatore”, ristorante in via Pietro Riccio: «Bene, è andata bene. Si è lavorato più di una normale domenica e di un martedì, così e così il lunedì ma non è una novità».

L’amaro

Per gli alberghi invece la Sartiglia formato light è stata un flop. «Direi quasi peggio di una normalissima domenica di febbraio. Non c’è stato movimento non solo nazionale ma anche regionale perché una volta vista la sfilata i visitatori sono rientrati alle proprie città. Per noi albergatori poca roba», commenta Mario Serra, “Mariano 4 Palace Hotel”, 4 stelle in piazza Mariano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata