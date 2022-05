«Giorgino, il ponte ciclopedonale si farà» 

Quando il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, apre i lavori in Aula ci sono appena 17 consiglieri. Il minimo per poter avviare la discussione e che probabilmente evidenzia il poco interesse per una delle zone più belle della città: Giorgino. In mezzo a polemiche e accuse incrociate tra maggioranza e opposizione su quello che si è fatto e non si è fatto in questi decenni per il Villaggio Pescatori, tra interventi unanimi per evidenziare l’importanza di un borgo e di una zona di pregio ambientale, è stato l’assessore all’Urbanistica, Giorgio Angius, a dare una prima risposta alle esigenze dei 70 abitanti del Villaggio che hanno denunciato di essere «isolati ed emarginati»: la giunta ha «l’intenzione di realizzare il collegamento, inserendo il nuovo ponte ciclopedonale nel ciclo di progettazioni 2021-2027». Su questo punto i, pochi, consiglieri presenti, senza distinzione di colore politico, hanno dato il pieno appoggio prendendo l’impegno perché l’opera fondamentale venga realizzata in tempi rapidi.

La discussione

Il dibattito su Giorgino era in calendario da un anno grazie all’iniziativa del consigliere di opposizione Matteo Massa, condivisa dalla minoranza e dall’Udc, ma sposata da tutti. Si arriva così in Aula, finalmente, alla presenza del presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana, del dirigente del Cacip, Alberto Liguori, e al presidente del comitato Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. Massa ricorda subito la storia del borgo e i tanti problemi, soprattutto quello del collegamento: «Chiuso il passaggio pedonale e ciclabile nel ponte, ora il Villaggio è raggiungibile solo in auto o con i bus del Ctm, con frequenza ogni 40 minuti. Questo è l’aspetto fondamentale da risolvere». Il sindaco Paolo Truzzu spiega che «l’argomento è importante e l’obiettivo di valorizzare il borgo deve essere di tutti». Resta per una parte del dibattito per poi lasciarlo per impegni presi in precedenza.

I progetti

Deiana, nel suo intervento, ricorda i numerosi progetti già avviati dall’Autorità portuale: «Parco di Sant’Efisio, pista ciclabile, distretto navale e recupero area Quarta Regia. Sul collegamento non abbiamo invece competenze». Stesso passaggio da parte di Liguori: «Sul ponte La Scafa il Cacip non può fare nulla: è stato costruito ed è gestito da Anas». I tanti problemi di Giorgino sono riassunti da Strazzeri: «Senza collegamento siamo isolati. Non abbiamo servizi, il manto stradale è disastrato e la piazzetta andrebbe sistemata. Grazie per il dibattito ma vorremmo anche essere ricevuti dal sindaco».