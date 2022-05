Giorgia&Filippo: evviva gli sposi! 

Il secondo sì di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dopo il matrimonio in Comune a Milano l’anno scorso, è in una sontuosa chiesa sul Lago di Como. Ieri la showgirl quartese e il nuotatore, 40 anni entrambi, si sono giurati eterno amore circondati da migliaia di rose. Aveva proprio ragione Giorgia che alla vigilia delle nozze aveva annunciato una decorazione floreale pazzesca. Perché era davvero pazzesco il contorno di rose bianche e rosa che hanno avvolto l’altare, l’arco all’uscita della chiesa e che hanno caratterizzato anche il bouquet della sposa.

Abito bianco

Bellissima lei, con l’abito bianco di pizzo che lasciava scoperte le spalle e il leggero velo sulla crocchia, elegantissimo lui in blu e nero con la camicia bianca. Con loro c’erano parenti, amici e familiari, tutti quelli che non avevano potuto esserci un anno fa per le restrizioni legate alla pandemia. Damigelle d’onore le due figlie della Palmas, Sofia 14 anni nata dall’unione con il calciatore Davide Bombardini e Mia 18 mesi, la bimba frutto dell’amore con Magnini. A fare da testimone a Giorgia Palmas, l’ex velina Elena Barolo che con lei aveva condiviso il bancone di Striscia la Notizia. È nata un’amicizia, durata nel tempo. Accanto a Magnini invece l’amico Fabrizio.

Romantico

Dopo la cerimonia sposi e invitati si sono ritrovati per festeggiare fino a notte fonda. Alla viglia delle nozze Palmas lo aveva detto che sarebbe stato, «un matrimonio romantico, ma anche con un valore diverso, importante, a cui noi crediamo. Chissà quando ci si stente davvero pronti per un’ emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata». E poi aveva rivelato dei fiori, «che saranno delicati e stupendi» e di quelle bomboniere ancora in via di preparazione «ma ci sarà una grande sorpresa».