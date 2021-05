Gioielli nautici nel deserto dei servizi 

Nel ventre di un capannone industriale di Baccasara sono nati due nuovi gioielli del mare. Misurano 42 e 37 metri. Pesano 62 e 52 tonnellate. Sono partiti giovedì sera dal porto di Arbatax, direzione Ancona, dove verranno realizzati gli allestimenti. Gli scafi sono stati commissionati da un colosso nazionale della nautica alla BMetal, società specializzata nella carpenteria metallica che negli ultimi anni ha virato verso la nautica, settore in espansione nella zona industriale di Tortolì.

La crescita è suffragata dai numeri: a Baccasara il 36 per cento delle aziende insediate sono orientate alla nautica e il 48 per cento degli addetti complessivi sono a libro paga di queste ultime. Secondo gli esperti analisti, per ogni euro investito nella cantieristica nautica assicura un valore aggiunto di 7,16 euro alla filiera. Nel territorio il comparto sforna 250 buste paga mensili.

Le operazioni

Gli scafi sono stati imbarcati su un cargo dotato di gru. Il mercantile li scaricherà, probabilmente oggi, al porto di Ancona dove un’impresa è pronta a ereditare il lavoro impostato dal personale dipendente di BMetal e dalle imprese dell’indotto. In tutto oltre 100 addetti, che abbracciano più categorie professionali, hanno lavorato dallo scorso autunno per realizzare i prototipi che all’acquirente finale non costeranno meno di 15 milioni di euro. Affari d’oro per un settore che resiste nonostante la pandemia. «Sono stati sette mesi di lavoro intensi», ammette Luciano Balloi, 50 anni, amministratore della società. Lo scorso gennaio la BMetal ha completato, e spedito sempre via mare, un altro scafo di 37 metri. Stessa procedura, sulla rotta Arbatax-Ancona ormai collaudata. Il mercantile è attraccato sulla banchina sud, che di consuetudine viene utilizzata dall’Intermare. Era l’unica adeguata a poter ospitare una movimentazione di quel genere. Riva e ponente sono fuori uso e levante è l’ultimo attracco utile per le navi passeggeri.

Incertezza travel

Giovedì il personale di BMetal ha completato le operazioni di carico con i muscoli d’acciaio dei propri mezzi. Il peso dei due scafi era notevole, ma gravitava nella sfera adeguata alla necessità di circostanza. A luglio si presenterà una condizione diversa, più critica rispetto alle consuete movimentazioni di carichi di un certo livello. Al primo del mese la società dovrà effettuare l’alaggio di un’imbarcazione di lusso che, completa di motori, pesa attorno alle 200 tonnellate. Non proprio noccioline. In mancanza di un travel lift con i super muscoli il produttore dovrà far ricorso ad aiuti esterni, con conseguente incremento dei costi vivi. «Abbiamo già individuato la soluzione per l’alaggio», conferma Balloi. Al Consorzio industriale il commissario Franco Ammendola (70) ha richiesto ufficialmente alla Regione il finanziamento per l’acquisto di un travel da 800 tonnellate.

RIPRODUZIONE RISERVATA