Firenze. «Contro la Spagna sarà una partita difficile. Penso che siamo due squadre ultimamente molto simili, che vogliamo il pallino del gioco: cercheremo di tenerlo noi e di metterli fuori tempo. Sarà una bella partita, noi ce la godremo sicuramente in uno stadio fantastico ed in un ambiente fantastico». Nicolò Barella, cuore rossoblù e campione d’Italia con l’Inter, decisivo nel quarto di finale contro il Belgio, nel suo “turno” in sala stampa ci tiene a fare un riferimento al suo passato: «Riva? Penso che sia un mito irraggiungibile, tutto quello che farò nella mia carriera sarà bellissimo ma sarà difficile fare tutto quello che ha fatto lui».

Nicolò si appresta a vivere con serenità e la carica giusta la sfida di domani con la Spagna che potrebbe regalare all'Italia la finalissima degli Europei. Il ct Roberto Mancini «ci ha dato una mentalità vincente, ogni partita noi la giochiamo per vincere - ha aggiunto - finora è andata bene, ma penso che il mister abbia fatto un grandissimo lavoro, ci ha aiutato tanto anche nei momenti difficili, giocheremo per vincere ogni partita di questa competizione e poi si vedrà». La sfida contro la Spagna sarà anche e soprattutto un ennesimo esame per il centrocampo azzurro che qualcuno ha paragonato alla linea mediana - guidata da Xavi e Iniesta - che consentì agli iberici di vincere consecutivamente Europeo e Mondiale. «Quello è stato, oltre il collettivo, un centrocampo veramente incredibile, fatto di grandissimi campioni - ha spiegato Barella – anche qui ci sono dei grandissimi giocatori. Speriamo di ripercorrere quello che hanno fatto loro e fare anche meglio. È bello ricevere tanti complimenti perché abbiamo fatto e facciamo un lavoro importante per la squadra, ma penso che il fulcro sia il gruppo. Una forza che cercheremo di portare fino alla fine di questa competizione e nei prossimi anni. Il gruppo che si è creato qui è molto simile a quello dell'Inter, anche se qua è molto più facile perché siamo tutti italiani e c'è una cultura che ci avvicina».

Gli avversari

A chi gli chiede se ci sia qualche centrocampista spagnolo a cui si sia ispirato, Barella risponde: «Xavi ed Iniesta sono campioni che hanno ispirato non solo me ma tutti i calciatori che amano il calcio, poi io ho caratteristiche diverse e rivedermi in loro era difficile». Parlando della Spagna di adesso, ha continuato, «penso che Busquets sia stato fra i calciatori antesignani di quelli che dettano i tempi nelle squadre migliori del mondo, ovvero la Spagna e il Barcellona, quindi c'è solo da fare i complimenti, poi ci sono Pedri e Koke che hanno vinto tanto. Contro la Spagna sarà una bella partita, cercheremo di battere il loro centrocampo e tutta la loro squadra». Il centrocampista azzurro ha fra i suoi precedenti contro la Spagna un ricordo molto felice, ovvero la gara di esordio dell'Europeo Under 21 di due anni fa con successo dell'Italia per 3-1. «È stata una bellissima partita in cui siamo andati sotto e poi siamo riusciti a recuperare, una gara complicata perché sia in Nazionale A che nelle giovanili la Spagna vuole sempre dominare il gioco, però noi in quel momento eravamo la squadra migliore di quella competizione».

Gigi Riva

Contro la Spagna sarà assente Leonardo Spinazzola, ma Barella si fida molto del suo possibile sostituto. «Emerson ha caratteristiche differenti, è un grandissimo calciatore, quindi nessuno è preoccupato o ha da dargli consigli perché ha vinto la Champions League e gioca in una grandissima squadra. Ci darà una mano come ha sempre fatto».

Barella rappresenta in Nazionale una regione, la Sardegna, che ha visto in passato Gigi Riva come suo massimo rappresentante e che vinse con gli Azzurri proprio l'Europeo. «Riva penso che sia un mito irraggiungibile – ha concluso il cagliaritano - quello che farò nella mia carriera sarà bellissimo ma sarà difficile fare tutto quello che ha fatto lui. Spero di avvicinarmi anche in minima parte e rendere orgogliosa tutta la Sardegna come ha fatto lui».

