«Giochiamo per vincere» 

Roberto

Mancini

Roma. No assoluto a calcoli e tanto meno 'biscotti', sì al turn over. Roberto Mancini si avvicina con questo stato d'animo all'ultima partita della fase a gironi di Euro 2020. A Roma arriva il Galles, con 400 tifosi con biglietto al seguito, ma si teme che ne arrivino molti di più (cinquemila) che, non avendo il tagliando per assistere dal vivo alla partita, faranno la gioia di ristoratori e gestori di pub. L'armata dei Dragoni si porta sempre dietro tanti sostenitori, così come quella biancorossa del rugby che in Galles è la nazionale più amata, ma gli azzurri di Mancini non sono certo come quelli della palla ovale, e i valori calcistici, ci si augura, rimarranno quelli abituali. È l'auspicio anche del ct, che non fa certo calcoli su cosa convenga fare, magari perdere e così farsi scavalcare finendo secondi nel girone ed evitando la parte del tabellone dove c'è il rischio di trovare Belgio e Francia («Resta la favorita nonostante il pareggio con l'Ungheria - commenta Mancini - poi c'è sarà anche il Belgio: secondo me non cambia nulla»). Ma certe cose non fanno parte della mentalità di questo tecnico grazie al quale l'Italia non riesce a perdere ed è stato definita la più bella dell'Europeo: «Sicuramente siamo dei bei ragazzi», scherza Mancini. Facendosi serio, spiega che «solitamente si gioca per vincere, noi andiamo in campo per questo, è il nostro principio e terremo fede a questo».

Il biscotto no

Poi gli chiedono ugualmente se con il Galles, che ha 4 punti quindi sta messo bene anche lui, non ci sia il rischio di un biscotto e la risposta non si fa attendere: «Il biscotto? Si usa quando ci sono due squadre che hanno un obiettivo, lo stesso risultato per andare avanti. Ma è un problema che non ci riguarda - sottolinea - Londra o Amsterdam, andremo dove ci dicono, e intanto giocheremo per vincere una gara difficile visto che è la terza in dieci giorni». Proprio per questo è certo che il ct farà dei cambi, lo dice lui stesso e fa anche un nome. «Marco (Verratti) ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene - dice - vediamo, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo».

Tutti titolari

«Penso davvero che ci siano 26 titolari - continua Mancini rafforzando il concetto del turn over -. se prendete le qualificazioni di Nations League, l'attacco era Insigne, Belotti e Bernardeschi che potrebbe giocare. Poi c'è Chiesa che è un titolare. E in difesa contro Lewandowski e Milik, hanno giocato Emerson, Acerbi, Bastoni e Florenzi. Quando dico che sono tutti titolari è perché, se noi cambiamo qualcosa, e dobbiamo farlo, è vero. Alla terza devi farlo, giocheremo alle 18 e con una temperatura di 32 gradi: c'è bisogno di giocatori freschi». La gente si augura che rimanga l'Italia del bel gioco, e Mancini deve spiegare ai reporter britannici, che glielo chiedono, a cosa sia dovuta questa trasformazione. «C'è stato un ricambio generazionale con giovani che volevano fare qualcosa di più. Ma abbiamo vinto 4 Mondiali col nostro gioco, la fase difensiva è fondamentale, serve un bel bilanciamento. Abbiamo provato a cambiare la mentalità cercando di attaccare di più, c'è stato un buon mix ed è merito dei ragazzi di aver assimilato questo gioco».

Il Galles? «Una squadra difficile da affrontare - risponde – da anni veleggia nella parte alta del ranking, con giocatori di qualità come Bale, Ramsey, Allen. Sarà una gara tosta a livello fisico. Sono tecnici ma hanno la fisicità britannica. E poi hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati, visto che sono già andati in una semifinale all'Europeo». Quindi, turn over o meno, gli azzurri si regolino di conseguenza, come chiede loro Mancini. L’Italia vuole giocare da Italia, il Galles non starà a guardare.

