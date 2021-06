«Giocatori in caserma», ma non è vero 

Domenica 13 giugno, a due ore dall’inizio dell’ultima giornata del campionato di calcio di serie D (Muravera-Torres, il risultato potrebbe essere decisivo per stabilire le retrocessioni), squilla il telefono di uno dei dirigenti del Muravera. «Tre giocatori della squadra che ora indicherò con nome e cognome, al termine della partita contro la Torres, si devono presentare in caserma per essere interrogati». La telefonata viene subito messa in vivavoce alla presenza del presidente della società Stefano Boi. Dall’altro capo del telefono una persona con accento campano si spaccia per il comandante della Guardia di Finanza di Muravera e continua a dare indicazioni: «I giocatori che ho nominato siano puntuali, alle 19 in caserma. Io sono il luogotenente della tenenza di Muravera Di Blasi e il tutto ha a che fare con l’esito della partita. Non posso aggiungere altro». Le telefonate sono due, la prima è breve, la seconda dura tre minuti. La dirigenza della società si preoccupa. Pensano a uno scherzo, poi controllano il numero che compare sul display del cellulare: è proprio quello della tenenza di Muravera.

Querela contro ignoti

Il match finisce con la vittoria della Torres per 1-0 grazie ad un eurogol di Alvarez all’incrocio dei pali, anche se la squadra di casa non regala nulla e sfiora il pareggio al 90’.Alle 19, anche prima, i giocatori accompagnati dal presidente Boi sono di fronte alla caserma. Suonano ma non risponde nessuno: «Abbiamo citofonato per un po’ – racconta Stefano Boi – nessun segnale. Non sapevamo che fare. Eravamo in tensione». Interminabile su e giù di fronte all’ingresso della tenenza in attesa che qualcuno aprisse. «Per fortuna – aggiunge il presidente – verso le 19,20 un’altra persona ha chiamato direttamente il comandante Di Blasi perché gli sembrava molto strana questa cosa. Il comandante ha detto che lui non aveva fatto nessuna telefonata». Da qui la decisione della società di presentare una querela nei confronti di ignoti. Lo stesso comandante Di Blasi martedì ha depositato in Procura una comunicazione di notizia di reato.

Il trucco

Di certo le telefonate non sono partita dal numero fisso della caserma: lo confermano le verifiche sui sistemi di sicurezza e di registrazione audio e video. La richiesta di immediati accertamenti tecnici su tutti i telefoni coinvolti potrebbe consentire di dare a breve un nome al responsabile. Il numero fisso della tenenza come “mittente” è stato fatto comparire con una particolare applicazione tecnologica. I reati ipotizzati sono usurpazione di funzione pubblica, procurato allarme e sostituzione di persona. Il risultato della partita era importante per stabilire le retrocessioni del campionato di serie D. A rischio c’erano la Torres e il Nola (squadra campana). Il Nola si sarebbe potuto salvare solo con una vittoria a Lanusei (come è accaduto) e con la contemporanea sconfitta della Torres a Muravera.

