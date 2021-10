Giocatori d’azzardo e famiglie distrutte 

Slot machine, gratta e vinci, scommesse e giochi online fino ad arrivare al trading, alla compravendita di strumenti finanziari su Internet. Sono le strade che possono portare al gioco d’azzardo, una patologia in crescita. I numeri sono preoccupanti: se nel 2018 le persone seguite in città dal Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati al gioco d’azzardo erano 160, quest’anno si è arrivati a 219. Psicologi, medici ed esperti dell’Ats forniscono l’assistenza per poter uscire da un tunnel che distrugge intere famiglie. Non sempre è facile raggiungere un giocatore e intervenire prima che il danno sia già stato fatto. «Purtroppo», spiega Graziella Boi, psichiatra e direttrice del centro, «capita che la persona abbia perso tutto a causa del gioco. Ma il recupero è possibile e abbiamo le figure professionali per dare assistenza alle situazioni economiche più difficili».

La disperazione

Il dato sui casi trattati a Cagliari va letto in due diverse direzioni. Non solo ci sarebbe un aumento dei pazienti perché c’è una crescita di giocatori d’azzardo. «Come centro», spiega la Boi, «siamo un punto di riferimento regionale. E anche durante il periodo condizionato dalla pandemia siamo riusciti a fornire un servizio continuativo. Non abbiamo così perso persone trattate, anzi se ne sono aggiunge altre». Ma i 219 casi seguiti dagli specialisti della Cittadella della Salute dell’Ats sono solo una piccola realtà di un fenomeno molto più ampio e sommerso. «Basti pensare ai giocatori online, figure difficili da intercettare. Quando emergono spesso è perché si è toccato il fondo». C’è chi si è speso tutti i risparmi, chi ha chiesto prestiti per continuare a giocare e chi ha intaccato anche il patrimonio immobiliare. «Perché», spiega la Boi, «chiunque può ammalarsi e avere una dipendenza dal gioco».

Borsa e Gratta e Vinci

Tra i pazienti ci sono i giocatori delle slot machine: quelli che trascorrono il loro tempo nei piccoli locali all’interno di bar e circoli, davanti a uno schermo sperando di recuperare decine o centinaia di euro - quando va bene – perse il giorno prima. Ci sono poi quelli che acquistano i gratta e vinci: «Sono più le donne», evidenzia la psichiatra. «Capita anche che vendano gli ori di famiglia per poter continuare ad acquistare i tagliandi». Accanto ai giocatori d’azzardo online, ci sono quelli che si buttano sul trading. «Ci siamo occupati di persone che hanno sperperato il loro tfr, i beni di famiglia e il patrimonio immobiliare. Anche perso centinaia e centinaia di migliaia di euro». Addirittura c’è chi ha lasciato la propria azienda o il posto di lavoro per dedicarsi al gioco in borsa: «Il rischio di trasformarsi in dipendenti dal gioco è altissimo. Quando il gioco scandisce e detta i tempi della vita di una persona, si è già in una fase avanzata della patologia».