Giò di Tonno: «Quasimodo  un personaggio da amare» 

Nei panni di Quasimodo. Da vent’anni, anche se con qualche pausa, come quella dell’anno scorso, e altri successi, come Sanremo 2008. Ma a Giò Di Tonno gli abiti del “gobbo” più celebre della letteratura non pesano.

«Al contrario», dice il 49enne artista abruzzese, attore, cantante, cantautore. «È un’etichetta che porto addosso volentieri, perché vedo quanto è amato questo personaggio». Grande protagonista, insieme a Esmeralda, di “Notre Dame de Paris”, l’opera popolare tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo che sarà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 12 e 13 agosto. Col cast originale.

«Siamo molto felici di ritrovare la Sardegna, e di farlo con una reunion storica», spiega Di Tonno. «Senza retorica: io, Lola Ponce, con la quale è nata una grandissima amicizia oltreché un importante sodalizio professionale, come quello che ci ha portato a vincere Sanremo insieme, e gli altri, ci consideriamo una famiglia. E la reunion piace al pubblico, che ci ha scoperto così». Riscoprendo insieme una storia meravigliosa attraverso il grande spettacolo musicato da Riccardo Cocciante.

Com’è lavorare con lui?

«Una grandissima esperienza a livello formativo, sul piano sia artistico, sia umano. Ancora oggi, ogni tanto si affaccia per delle supervisioni. Sa insegnarti con poche parole, volendo basta osservarlo, e tra gli insegnamenti ci sono disciplina, rigore e attenzione: a teatro non ci si può inventare niente, ogni dettaglio va curato allo sfinimento».