Gigi Piano candidato sindaco del Pd 

Gigi Piano è il primo ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Serramanna. La sua investitura è giunta giovedì a tarda sera, al termine dell’assemblea cittadina degli iscritti del Partito Democratico, il suo partito e dell’ex sindaco Sergio Murgia, presente anch’egli all’assise del parlamentino Dem.

La votazione

«Il partito ha chiesto all’assemblea di votare la proposta per la mia candidatura. Gli iscritti hanno espresso il consenso e io, che ovviamente ero già a conoscenza della proposta, ho accettato», commenta soddisfatto l’ex consigliere regionale, attualmente segretario provinciale Dem e impiegato nel gruppo regionale del partito.

Superato lo scoglio del nome del capolista, restano da definire le alleanze con le forze che andranno a comporre la lista (senza simboli di partito). «Si tratterà di una lista civica, tutta ancora da costruire», conferma il candidato sindaco impegnato a costruire una squadra «composta da più componenti».

La coalizione

E su questo non ci sono grosse novità, con Piano che già da qualche settimana aveva parlato di «trattative a tutto campo». La barra è punta sempre in quella direzione, a Piano punta ad allargare l’area dei consensi oltre la cerchia del suo partito. «La lista è in costruzione: stiamo guardando a chi può credere che la mia figura possa essere un aggregante positivo». Nessuna anticipazione sul nome, anche se quell’hastag (#piùSerramanna) che chiude il lungo post del candidato sulla sua pagina facebook, sembra quasi un marchio di fabbrica.

L’assemblea

«Durante l'assemblea del Pd mi è stata fatta la proposta di candidatura a sindaco di Serramanna, ho accettato consapevole della grande responsabilità. Ringrazio il partito per questo riconoscimento, una scelta non scontata», ha quindi scritto sul social Piano.

Piano è il primo candidato ad ufficializzare la su discesa in campo, nella corsa alla successione di Sergio Murgia, la cui presenza è passata tutt’altro che inosservata all’assise Dem cittadina. Murgia, che evidentemente fatica a digerire quello che ha definito «un agguato politico» che ha portato alla sua caduta, davanti agli iscritti del Pd è ritornato sulla questione, attribuendo alle dimissioni dei consiglieri del Pd (Valter Mancosu, Marcello Frongia, Carlo Lai, Anna Rita Zucca ed Emilio Frongia) unite a quelle dei quattro della minoranza, le responsabilità della sua fine.

La spaccatura?

Sergio Murgia non depone le armi, in forza di un robusto bacino di voti, e lavorerebbe ad una lista che dopo due mandati non potrà vederlo candidato a sindaco: punterebbe sull’ex vicesindaca Maristella Pisano o su Moralvia Montis, avvocato, l’unica dell’ex minoranza di Progetto Serramanna a non aver firmato le dimissioni e che aveva difeso l’ex sindaco Murgia.

Gabriele Littera, amministratore di Sardex, punta a creare la sua lista e ad accordarsi con il Psd’Az di Andrea Cocco: «Stiamo pensando - dice Cocco - di candidare una persona nella lista di Littera che lavora a spegnere un po’ di incendi nella politica serramannese».

Sono successe diverse cose in questi ultimi mesi, in tanti mi avete chiesto un impegno diretto. Per me è un grande onore potermi mettere a disposizione per la comunità che rispetto e amo profondamente. S pero che sarete in tanti al nostro fianco in questa bella avventura