Gigi Acquas a Sanremo Senior «Ragazzi, la gavetta è importante» 

«Sì, e se devo essere sincero è un’esperienza che ripeterei. Avevo partecipato a un concorso solo 25 anni fa a Sestu per i brani in limba. Poi avevo lasciato perdere».

«Davvero molto bello. Il concorso funziona così: su 800 domande ne sono state selezionate 600 e in semifinale ne sono arrivate 60. Io ho concorso nella sezione degli over 59».

Certo non si può dire che non abbia iniziato presto. A 14 anni Gigi Acquas già scriveva i suoi primi pezzi. E adesso che il cantautore cagliaritano, padre barbaricino e madre campidanese, di anni ne ha 67, ha alle spalle una lunga carriera fatta di canzoni, più di 150, e di successi che ha voluto coronare nei giorni scorsi con la partecipazione a Sanremo Senior, provando l’emozione di esibirsi sul palco del teatro Ariston. Un concorso per “non più giovani”, con partecipanti da tutto il mondo. E pazienza se alla fine non ha vinto (il primo posto è andato a un cantautore austriaco), Acquas con la sua “Chelu de luna prena”, ha portato il sardo su uno dei palcoscenici più famosi.

Certo non si può dire che non abbia iniziato presto. A 14 anni Gigi Acquas già scriveva i suoi primi pezzi. E adesso che il cantautore cagliaritano, padre barbaricino e madre campidanese, di anni ne ha 67, ha alle spalle una lunga carriera fatta di canzoni, più di 150, e di successi che ha voluto coronare nei giorni scorsi con la partecipazione a Sanremo Senior, provando l’emozione di esibirsi sul palco del teatro Ariston. Un concorso per “non più giovani”, con partecipanti da tutto il mondo. E pazienza se alla fine non ha vinto (il primo posto è andato a un cantautore austriaco), Acquas con la sua “Chelu de luna prena”, ha portato il sardo su uno dei palcoscenici più famosi.

Ci dica un po’, che emozione è stata cantare all’Ariston?

«Davvero molto bello. Il concorso funziona così: su 800 domande ne sono state selezionate 600 e in semifinale ne sono arrivate 60. Io ho concorso nella sezione degli over 59».

Ed è arrivato alla finalissima.

«Sì, e se devo essere sincero è un’esperienza che ripeterei. Avevo partecipato a un concorso solo 25 anni fa a Sestu per i brani in limba. Poi avevo lasciato perdere».

Cosa ha di speciale Sanremo Senior da indurla a riprovare?

«Sono venuto a sapere di questo concorso su Internet, io ignoravo esistesse. Mi sembrava una cosa interessante e ho detto “Ma sì , andiamo”, perché in fondo mi piaceva portare la lingua sarda. Poi ho avuto modo di conoscere tanti artisti di tante nazioni diverse. Sono state delle belle conoscenze».

E bello è il suo brano “Chelu de luna prena”.

«Una sorta di “No potho reposare” dei poveri, la dichiarazione d’amore di una donna verso il suo uomo. L’ho scritta per la cantante Erica Loi dopo un concerto di Natale. Due chiacchiere e mi è venuta l’ispirazione».

Ha scritto i suoi primi pezzi a 14 anni.

«Sì, i testi. La musica è arrivata dopo. Ho cominciato a registrare quello che scrivevo un po’ tardi. Non so come mi è nata questa passione per la musica. Forse tra mille difetti, ho un dono. Per me scrivere i testi è facilissimo, un po’ meno scrivere la musica».

E della musica di oggi che ne pensa?

«Mi lasciano un po’ perplesso questi talent, dove arrivi senza avere fatto la gavetta e poi hai successo per un po’ e, salvo rari casi, sparisci. Non ci credo tanto. Così come non mi piace il mondo della trap o anche il fenomeno Maneskin. Anche loro sono un prodotto commerciale».

Le sarebbe piaciuto partecipare a Sanremo in questi anni?

«Sono sincero, dico no, la rassegna è stata snaturata, non è più solo musica ma tutto un contorno che allunga le serate a dismisura».

Prossimo appuntamento?

«Il 25 novembre a Siurgus Donigala: canterò con un gruppo di artisti contro la violenza sulle donne»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata