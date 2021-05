Giganti, un museo come gli Uffizi 

Il museo di Cabras come la Galleria degli Uffizi di Firenze. È una delle tante indiscrezioni che si leggono nello statuto della Fondazione che una volta istituita gestirà il complesso scultoreo di Mont'e Prama e le rovine antiche di Tharros, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis

Il Comune protagonista

«Nel 2011 il ministero sigló un patto con il Comune di Firenze, unico in Italia vista la specificità del patrimonio artistico fiorentino, per cui il 20 per cento degli introiti della bigliettazione degli Uffizi veniva girato al Comune - fanno sapere dagli uffici del Ministero -. Questo “privilegio” è stato mutuato anche nella bozza di statuto della Fondazione di Mont'e Prama, estendendolo al cinquanta per cento per il Comune di Cabras, che quindi sarebbe il secondo caso dopo Firenze. Questa è una delle proposte che fece il sindaco Andrea Abis e che il Ministero decise di accettare».

Ecco la Fondazione

In attesa che la Regione dia un parere sulla bozza dello statuto della Fondazione Mont’e Prama scritta dal ministero dopo vari incontri con Regione e Comune di Cabras, da Roma presentano il progetto che per Cabras significa voltare pagina. «A differenza di quanto sostenuto dalla Regione il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha già dichiarato che il presidente della Fondazione sarà una figura sarda e che sarà decisa da tutti i soci fondatori, ossia Ministero, Comune e Regione. Farà parte del consiglio d'amministrazione anche un vice che sarà espressione dell'amministrazione comunale di Cabras. Altri due rappresentanti verranno scelti invece dalla Regione, altri due del Ministero». Potranno fare parte della Fondazione anche dei soci partecipanti che vogliono investire risorse per il bene del territorio. Mentre nel comitato scientifico ci saranno studiosi e accademici dell'Isola e delle Università sarde. «Prevista inoltre - fanno sapere ancora da Roma - la clausola di salvaguardia per gli attuali posti di lavoro».

L’attesa

Ora non rimane che attendere la Regione. Il Ministero aspetta dal 22 aprile di conoscere il parere sulla bozza dello statuto da parte del Governatore sardo. Altrimenti il progetto non decolla. Ma la Regione insiste: va messo nero su bianco che il presidente della Fondazione sarà una figura sarda. «Con il Ministero non abbiamo mai interrotto le interlocuzioni - ha detto pochi giorni fa il governatore Solinas - ma non possiamo accettare che su un aspetto così importante come la scoperta dei Giganti ci venga calato dall’alto un nome e imposto un rappresentante che poca dimestichezza ha con la nostra cultura». In mezzo alla bagarre il sindaco di Cabras Andrea Abis: « È ora di arrivare ad una conclusione.Nella Fondazione servono figure importanti in grado di gestire al meglio questo patrimonio».

