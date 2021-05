Giganti, la Regione in silenzio 

Una email che non parte e non arriva. E così la trattativa interminabile sui Giganti di Mont'e Prama si arena. Il Ministero dei Beni Culturali aspetta per definire l'accordo sulla gestione delle sculture simbolo della Sardegna e chi tarda a dare risposte su ciò che ne sarà del complesso scultoreo del Sinis sembra essere la Regione. Da Roma spiegano così il silenzio sull’accordo e scaricano le responsabilità su Cagliari.

Il silenzio

Sul fronte Giganti il Governo sardo non batte un colpo da più di 100 giorni. Eppure in ballo ci sono due temi importanti per lo sviluppo della Sardegna: da una parte c'è la nascita della famosa Fondazione (costituita da Mibact, Regione e Comune di Cabras) che dovrà occuparsi di valorizzare e gestire il patrimonio archeologico e culturale di Mont'e Prama e i resti antichi di Tharros, dall'altra lo scambio di statue tra il Museo archeologico Nazionale di Cagliari e quello civico di Cabras.

La Regione, stando a quello che fanno sapere dal Ministero, sembra abbia dimenticato i tesori del Sinis. E così la diatriba divampata giusto tre mesi fa, nei giorni in cui la Soprintendenza archeologica si presenta a Cabras per trasferire quattro reperti custoditi nel museo lagunare ai laboratori di Calamosca per l'intervento del restauro. A febbraio la cittadina si rivolta, come non accadeva dai tempi delle lotte per gli stagni. Polemiche, manifestazioni, striscioni e un'ordinanza del sindaco che chiude per 4 settimane il museo e ostacola così il piano ministeriale.

Il ministero

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini fa sentire subito la sua voce e assicura il suo impegno di essere pronto a trovare una soluzione: per porre fine alla guerra tra enti ed evitare di indebolire l’offerta culturale cabrarese. La sua versione è stata chiara: «I Giganti devono stare tutti nella loro casa, cioè a Cabras».

Il Ministero media, avvia le interlocuzioni con la Regione e col Comune e riesce a trovare un accordo verbale. Quello che doveva essere segreto ma che ormai conoscono tutti. L'ipotesi è semplice: pace nel nome di uno scambio tra Giganti, tra quelli che ancora devono essere restaurati, e che la Soprintendenza vorrebbe trasferire a Calamosca, e quelli che sono in bella mostra all'interno del Museo archeologico Nazionale di Cagliari. L'accordo a parole è del 18 febbraio. Il 22, quattro giorni dopo, il Ministero trascrive tutto e invia la bozza di accordo che la stessa Regione dovrebbe approvare. Ma da quel momento solo silenzio. La risposta da Cagliari non c'è mai stata. «Stiamo ancora aspettando di ricevere l'approvazione del documento da parte della Regione, Ente che ha deciso di fare da tramite tra il Governo, quindi noi, e il Comune di Cabras - fanno sapere dagli uffici del Ministero - Ecco perché a oggi è ancora tutto fermo. Manca l’approvazione dell’accordo che per ora è stato solo verbale».

La Fondazione

L'intesa attende di essere firmata ma anche per la nascita della Fondazione sembra che la gestazione sia più complicata del previsto. Lo stesso giorno, cioè il 22 febbraio scorso, dal Ministero parte anche un’altra email: la bozza di accordo per dare alla luce la Fondazione. Ma anche su questo caso la Regione non si è fatta sentire. Con le risposte che non arrivano è impossibile sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e soprattutto avviare successivamente la valorizzazione del grande patrimonio culturale del Sinis.

