Giganti, il ministro guida la svolta 

Lo ricordava il sindaco Andrea Abis, «dopo 21 anni i Giganti di Mont’e Prama» ritrovano la casa dove sono nati, vissuti, sepolti e riportati alla luce: Cabras. «E non poteva essere diversamente» ha risposto il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini intervenuto ieri mattina alla nascita anche burocratica della Fondazione Mont’e Prama voluta e sostenuto dai tre soci fondatori: Ministero dei beni culturali, Regione Sarda e Comune di Cabras e sigillata con tanto di timbro a secco del notaio Edoardo Mulas Pellerano.

Il battesimo

È l’ultimo atto di un cammino lungo e difficile ma «avvincente» per dirla ancora col sindaco, perfetto padrone di casa di una giornata da incorniciare con urlo consegnato alla storia. Il ministro Franceschini, il presidente della Regione Solinas e Andrea Abis di questa lunga storia conoscono anche le virgole («credo averli scolpiti io Giganti», dice il ministro ricordando il Dna sardo di parte materna). Il notaio Pellerano sottolinea gli impegni fissati nell’atto: dal Ministero 400 mila euro e dalla Regione 550 per le spese di gestione, 3 milioni di euro per l’ampliamento del museo che sarà completato entro un anno. Ognuno conferisce nella Fondazione quello che possiede: i siti archeologici da Momt’e Prama a Tharros, la torre di san Giovanni, il tempio ipogeico di San Salvatore: tutto, insomma. A gestire il cda con Anthony Muroni, presidente, Andrea Abis vice, per la Regione Efisio Trincas, ex sindaco di Cabras e l’insegnante Graziella Pinna. Patricia Oliva (segretaria regionale dello ministero) e il musicista Paolo Fresu sono invece i due componenti indicati dal ministero.

Gli interventi

«Questa non è solo un’operazione locale ma internazionale. In altre parti del mondo con un patrimonio inferiore al nostri avrebbe costituito un’attrazione per milioni di turisti. Non penso di arrivare a tanto ma credo che i Giganti possono cambiare le sorti turistiche della Sardegna». E aggiunge ancora il ministro Franceschini: «La Fondazione Mont’e Prama dovrà occuparsi di tutto ciò che si occupano i musei moderni: informazione didattica, valorizzazione del patrimonio, marketing. Questa – ha concluso- è una sfida importante, direi fondamentale”. Per il presidente della Regione la Fondazione «segna un punto di svolta nello sviluppo non solo del territorio ma di tutta l’Isola e di un modello culturale che facilita la ricostruzione di una corretta narrazione storica e ricuce un filo che ci ricollega ai miti fin dalla civiltà nuragica». Ritorna «il sogno del grande professor Giovanni Lilliu. Ovvero quel modello di sviluppo che ha portato il complesso nuragico di Barumini a essere la prima azienda culturale con 154 mila visitatori». Dopo la lotta per strappare la laguna ai “Baroni” Cabras vince anche la battaglia per tenere per sempre a Cabras i “Giganti” e per riportare in laguna anche il più piccolo pezzo della sua storia in qualunque parte del mondo si trovi. «Puntiamo ad estendere i siti della ricerca, realizzare i deposti delle opere e il laboratorio per il restauro», ha sottolineato il sindaco Abis. Il ministro Franceschini non fa una piega: «Sono per i musei del territorio, le opere vanno collocate nei luoghi di provenienza e per Cabras non può che essere così. I restauri vanno fatti dove oggi è possibile farli ma i reperti dovranno ritornare dove sono partiti. In attesa di realizzare i laboratori in loco». Oggi a Li Punti, domani a Cabras.

