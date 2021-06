Giardinetti off-limits per bici e monopattini 

Giardinetti di via del Redentore e parco di via Caracalla più sicuri, dal primo di luglio entrerà in vigore la nuova ordinanza: le aree pedonali saranno off limits a biciclette e monopattini. L’amministrazione ha quindi accolto le proteste dei residenti che lamentavano le scorribande di ragazzi in bicicletta che con le loro corse mettevano a rischio i frequentatori delle piazze, soprattutto anziani e famiglie con bambini.

Le proteste

L’allarme era stato lanciato qualche mese fa dai residenti esasperati dai baby bulli in bici, tanto che in alcuni casi si era andati vicini anche alla rissa. Le bande di ragazzini infatti iniziavano le loro scorribande fatte di slalom tra i passanti, gimkane e impennate dal primo pomeriggio e un anziano era stato anche investito e insultato. «Una situazione che va avanti da alcuni mesi», aveva spiegato Vittorio Scalas, frequentatore della zona, «mentre si passeggia per i giardinetti, o magari conversiamo con qualcuno, dobbiamo stare attenti a non essere investiti da questi ragazzi che vanno a tutta velocità con le loro biciclette, i rischi non cambiano per le famiglie che portano a spasso i propri bimbi». E aveva aggiunto: «Certo, anche questi ragazzi hanno il diritto di stare ai giardinetti, basterebbe solo che avessero più rispetto, magari evitando di andare così veloci o meglio ancora andando a piedi».

Lamentele fatte proprie anche da Marco Badas, che in via del Redentore ci abita: «Vanno in bici, spesso sono assembrati senza distanziamento e non tutti utilizzano la mascherina», aveva spiegato, «ci vorrebbero più controlli per evitare problemi, incidenti e discussioni».

Il dibattito politico

Proteste che avevano convinto i consiglieri Andrea Zucca e Valentina Picciau a presentare una interpellanza alla Giunta, che aveva disposto maggiori controlli da parte della Polizia Locale su precisa richiesta del primo cittadino. Qualche giorno fa si è però deciso di alzare ancora il livello di sicurezza, con la firma del sindaco Locci dell’ordinanza che renderà le aree pedonali di via del Redentore e via Caracalla inaccessibili a biciclette e monopattini dal primo di luglio a meno che non siano condotti a mano. A controllare ci penseranno i vigili urbani.

Il sindaco

«Abbiamo dato una risposta a quei cittadini che ci chiedevano un intervento per consentire una buona convivenza all’interno delle grandi piazza cittadine», ha detto il primo cittadino Tomaso Locci, «verranno ora sistemati dei cartelli nelle zone interessate ai nuovi divieti. Sarà comunque consentito andare in bici ai bambini fino ai 10 anni, se accompagnati dai propri genitori, perché quelle sono aree destinate proprio ai bimbi».

Altra importante novità: da qualche giorno sono stati riaperti i bagni pubblici all’interno del vecchio mercato civico: «Con l’arrivo della zona bianca siamo riusciti a riaprire i bagni pubblici, erano infatti chiusi a causa delle restrizioni sanitarie», ha precisato il primo cittadino, «erano stati inaugurati proprio da me nel 2016 e siamo riusciti a riaprirli in sicurezza ancora una volta, anche in questo caso abbiamo accolto le richieste dei residenti ed in particolare di tutti quelli che frequentano i giardinetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Sarà comunque consentito andare in bici ai bambini fino ai 10 anni ma soltanto se accompagnati dai genitori