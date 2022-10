Giallo sulla morte di un 51enne 

Per il momento in Procura non circola alcuna ipotesi, visto che proprio i medici intervenuti per la constatazione del decesso avevano escluso «il maleficio». L’ipotesi di «morte come conseguenza di altro reato» che campeggia sul frontespizio del fascicolo, sarebbe stata dunque formulata solo per permettere la nomina del medico legale. Il sospetto, però, è che qualche giorno prima Giorgio Angioni possa essere stato vittima di un pestaggio, tornando poi a casa tranquillamente e proseguendo la propria vita normalmente, sino a quando non si sarebbe sentito male lo scorso fine settimana. Il pm Pilia ha anche chiesto alla dottoressa Gabiati di capire se il 51enne possa essere stato intossicato da qualcosa.

È un giallo la morte di Giorgio Angioni, 51 anni di Maracalagonis, trovato senza vita sabato nella sua abitazione di via Kennedy. Il medico legale intervenuto per constatare il decesso, dopo aver effettuato un esame esterno del corpo, avevano escluso la morte violenta, ma una volta arrivata la notizia in Procura, il pubblico ministero di turno ha deciso di aprire un fascicolo e ordinare l’autopsia.

Lividi sul corpo

A convincere il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia a chiedere alla dottoressa Letizia Gabiati di accertare le cause della morte, sarebbe stata una nota dei carabinieri e alcuni lividi presenti sul corpo che sono stati comunque segnalati dai sanitari intervenuti nell’abitazione, dove il 51enne viveva con il fratello. Nelle prossime ore la specialista del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Cagliari, guidato dal professor Roberto Demontis, effettuerà l’esame autoptico ed i prelievi tossicologici, così da rispondere ai quesiti posti dal magistrato.

Nessuna ipotesi

Per il momento in Procura non circola alcuna ipotesi, visto che proprio i medici intervenuti per la constatazione del decesso avevano escluso «il maleficio». L’ipotesi di «morte come conseguenza di altro reato» che campeggia sul frontespizio del fascicolo, sarebbe stata dunque formulata solo per permettere la nomina del medico legale. Il sospetto, però, è che qualche giorno prima Giorgio Angioni possa essere stato vittima di un pestaggio, tornando poi a casa tranquillamente e proseguendo la propria vita normalmente, sino a quando non si sarebbe sentito male lo scorso fine settimana. Il pm Pilia ha anche chiesto alla dottoressa Gabiati di capire se il 51enne possa essere stato intossicato da qualcosa.

L’autopsia

Nelle prossime ore l’esame sarà eseguito in una delle sale autoptiche del Policlinico di Monserrato, mentre i campioni istologici verranno subito inviati in laboratorio per comprendere se in circolo, al momento del decesso, ci fosse qualche sostanza tossica o nociva. Una volta terminato tutto, la salma sarà riconsegnata alla famiglia per i funerali. Giorgio Angioni, a quanto pare, sembra vivesse in una casa di via Kennedy assieme al fratello, che però si sarebbe accorto del decesso solo quando non c’era più niente da fare. I carabinieri, nel frattempo, stanno cercando di ricostruire cosa abbia fatto l'uomo nei giorni scorsi.

Nessun indagato

Nonostante sia già stata formulata un’ipotesi nel registro delle notizie di reato, nessun nome compare, invece, in quello degli indagati. Per il momento, dunque, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia attende di conoscere gli esiti dell’accertamento medico-legale, così da decidere se proseguire con l’indagine o archiviare il fatto come «morte naturale». Solo nei prossimi giorni, completata la consulenza, si capirà come proseguirà l’indagine.

