Giallo sui vaccini di due bimbi, caos all’asilo 

Due fratellini erano stati sospesi dalla scuola dell’infanzia di via Tevere, ad Assemini, perché, si legge nei decreti di sospensione firmati dalla dirigente scolastica, «in una nota di Ats Sardegna è indicato che (per entrambi) non risultano atti vaccinali». Dalle certificazioni del 2018 e 2019 rilasciate dalla Ats Milano (dove fino a qualche anno fa viveva la famiglia) risulta però che i piccoli – di tre e quattro anni e mezzo – avevano eseguito tutti i vaccini obbligatori per legge, compresi quelli facoltativi. I documenti erano stati trasmessi dai genitori alla scuola, ma soltanto oggi i fratellini saranno reintegrati, dopo che i genitori si sono rivolti a un legale. La preside ha sospeso il decreto ieri sera in seguito alla ricezione di una nota della Asl di Cagliari che conferma la regolare esecuzione dei vaccini dei piccoli.

Prima del via libera, ieri mattina la madre aveva incontrato la dirigente per risolvere la questione, ma quello che doveva essere un incontro chiarificatore sarebbe sfociato in un’accesa discussione terminata con l’intervento dei carabinieri chiamati a fare da pacieri.

La sospensione

«Giovedì sera avevamo ricevuto la mail con allegati i decreti sospensivi», raccontano i genitori. «Abbiamo allora inviato i documenti, richiesti dalla scuola, che certificano tutte le vaccinazioni obbligatorie dei nostri figli. Gli stessi che tra l’altro avevamo presentato al momento dell’iscrizione. Il più grande è al secondo anno e questo tipo di problema non era mai sorto prima di giovedì».

Rimandati a casa

Con la presentazione dei documenti, si legge nel decreto di sospensione, «cessano gli effetti del provvedimento».

«I bambini sarebbero stati ammessi nell’immediato, ma così non è stato», continuano i genitori. Venerdì la madre ha accompagnato i figli a scuola: «Per sicurezza, ho portato con me i certificati cartacei. Quando ho lasciato i bambini ero tranquilla, pensavo che il problema si fosse risolto. Ma dopo dieci minuti ho ricevuto la telefonata di un’insegnante che mi invitava di tornare a scuola a prendere i bambini: la scuola, secondo quanto stabilito dal decreto, non avrebbe dovuto accoglierli. Ho chiesto quale fosse il problema e di poter parlare con la preside, ma non abbiamo avuto risposte da nessuno. La legge parla chiaro: dal momento in cui si dimostra che i bambini sono vaccinati, devono essere accolti in classe. Ci chiediamo inoltre come sia possibile che questo problema sia sorto dopo ben due anni dall’iscrizione del primo, e un anno da quella del secondo. Sappiamo che certi problemi, come la sparizione di documenti o altro, possano insorgere. Ma perché persistono una volta trasmesse le certificazioni richieste?»

L’incontro in presidenza

La madre ieri ha riaccompagnato i figli a scuola. Poche ore dopo ha incontrato la dirigente: «Pensavamo che il problema fosse stato risolto, ma la preside continuava a sostenere che i bimbi non potessero rientrare a scuola. La situazione è degenerata e ho chiesto l’intervento dei carabinieri». In serata la sospensione del decreto: «Per il reintegro dei nostri bambini ci siamo dovuti presentare più volte nelle varie sedi e chiedere l’intervento dei carabinieri, perdendo diversi giorni di lavoro consultandoci con i professionisti del caso. Disagi che si sarebbero potuti evitare».

Contattata, la dirigente scolastica Monica Massenti non rilascia dichiarazioni. Secondo quanto trapela dall’istituto, la scuola aveva ricevuto i certificati trasmessi dai genitori ma riteneva troppo datati quelli rilasciati dall’Ats di Milano. I genitori continuano a chiedersi come mai nessun problema fosse sorto prima di giovedì.

