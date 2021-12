Giallo sui decessi in ospedale 

L’inchiesta va avanti da tempo, in via del tutto riservata. Ma a La Maddalena non sono poche le persone che conoscono la storia dei decessi “sospetti” nell’ospedale Paolo Merlo. Un giallo in corsia, che è diventato la materia di un’inchiesta penale dei pm di Tempio. Il fascicolo è a carico di ignoti, è bene precisarlo subito, ma c’è e ha visto impegnati due sostituti, prima Luciano Tarditi (in pensione da qualche mese) e ora la magistrata Ilaria Corbelli. Dagli uffici della Procura gallurese trapela ben poco. Ma fonti qualificate confermano, la Procura ha individuato alcuni decessi “anomali” avvenuti al Merlo. Le morti dei pazienti, si parla di quattro, cinque persone, presentano degli elementi, anomali appunto, in comune. Un filo rosso che lega decessi di persone che sicuramente avevano problemi di salute anche gravi, ma decedute con modalità e soprattutto in arco temporale troppo breve, per non destare sospetti. Stando ai pochi dati che superano la cortina di riservatezza della Procura, l’inchiesta sarebbe iniziata dopo segnalazioni partite dall’interno del Merlo e da esposti dei familiari di alcuni deceduti. Per chi ne conosce i dettagli è una storia angosciante, perché pone dubbi che la Procura intende eliminare il prima possibile. Dagli stessi ambienti investigativi arriva un segnale preciso quello della prudenza. Perché la vicenda non ha ancora assunto i contorni di una ipotesi accusatoria coerente e definita.

Documenti al pm

La polizia giudiziaria, coordinata dalla pm Corbelli, starebbe esaminando le cartelle cliniche di decine di pazienti morti negli ultimi anni. Per fare un esempio, i controlli riguardano una ventina di decessi per il solo 2018. La pm ha avviato verifiche sulla documentazione ospedaliera, per individuare eventuali punti di contatto con i casi sospetti. La polizia giudiziaria ha anche acquisito la documentazione che si riferisce alle uscite di alcune tipologie di medicinali dalla farmacia dell’ospedale maddalenino. Si parla di farmaci che vengono utilizzati anche per la terapia del dolore. Sul punto è necessario essere chiari, non vi sono contestazioni formalizzate o iscrizioni nel registro degli indagati, il fascicolo è ancora nella fase di acquisizione delle informazioni.

Riesumazione?

Nei mesi scorsi in Procura si sarebbe valutata anche la possibilità di riesumare i corpi di alcuni pazienti. Ma questa opzione sarebbe stata scartata, perché è trascorso troppo tempo dai decessi indicati negli esposti indirizzati alla Procura. Le riesumazioni non sono comunque escluse in maniera assoluta. Un altro elemento che emerge è l’attività svolta nei mesi scorsi anche dalla Squadra mobile di Sassari. A questo punto, saranno i pm di Tempio a tirare le somme delle indagini sin qui condotte.