Ghisu ritorna: «Il paese mi vuole» 

Si vota, ma in lizza c’è solo uno schieramento, quello di Borore 2.021, capeggiato da Tore Ghisu. Uno che la poltrona del sindaco l’ha già occupata per due consiliature, tra il 1995 e il 2005. Nel 2015 lo stesso Ghisu era stato persino rieletto ma nel giro di alcuni mesi erano anche arrivate le dimissioni: un terremoto legato all’inchiesta “sindacopoli”, col primo cittadino agli arresti domiciliari. «Mi sono dimesso per potermi difendere dalle gravi accuse che mi erano state mosse e per non coinvolgere il paese nel caso – dice ora Ghisu – In questi anni ho sentito forte la vicinanza di tutti i cittadini e pian piano le accuse stanno cadendo: dimostrerò che non ho tratto beneficio in niente e che ho fatto il mio dovere di sindaco».

Il ritorno

Ora che il percorso giudiziario appare più chiaro, Tore Ghisu sembra deciso a riprendere il discorso interrotto nel luglio 2015. «In questi mesi – spiega Ghisu – ho ricevuto davvero numerose richieste: tantissimi bororesi hanno sollecitato la mia candidatura. E altrettanto hanno fatto la sindaca uscente, Bastiana Carboni, e gli attuali amministratori comunali, che mi hanno convintamente chiesto di riprendere il percorso che avevamo intrapreso 6 anni fa». Ghisu aggiunge: «Nel 2015 ritenevo doveroso rispettare e conoscere, fino in fondo, i termini del percorso giudiziario, che era solo all’inizio. Questa nuova richiesta di candidatura mi impone una riflessione per capire quale sia la scelta migliore da fare in un momento importante per tutta la nostra comunità».

Il team rimane

La squadra di oggi è più o meno quella che aveva sostenuto Tore Ghisu nell’ultima candidatura. «È un ritorno assieme ai compagni di quella avventura, giovani in particolare, che avevano iniziato il percorso nella primavera di sei anni fa». L’elezione appare semplice, visto che l’unico ostacolo da aggirare è quello del quorum.

I nodi

Se il ritorno in municipio si concretizzerà, Tore Ghisu avrà tanti problemi da affrontare. «Le difficoltà sono le stesse di tutte le piccole comunità delle zone interne e in particolare riguardano la qualità dei servizi e della vita. Il Covid ha messo in evidenza i nervi scoperti, a iniziare dalla questione sanità. C’è tanto da lottare e lo faremo insieme alle altre comunità». Altro tema da affrontare quello del Consorzio Industriale. «Attendiamo che la Regione ponga fine a un assurdo commissariamento che dura 13 anni e conceda la gestione ai Comuni di Macomer e Borore».

L’impegno

In attesa che la vicenda giudiziaria si concluda a Tore Ghisu in tanti hanno fatto la stessa domanda: torna a fare il sindaco con la coscienza a posto? «Se sapessi di non avere la coscienza a posto o, per altri versi, se avessi sentimenti di rancore nei confronti di chicchessia non avrei accettato di rimettermi a disposizione del gruppo che forma la lista Borore 2.021 e più in generale del nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA