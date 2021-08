Gettoni di presenza solidali 

La passione per la politica e quella per il bene della comunità si sono unite in un gesto di grande generosità. Pietro Lancioni, 63 anni, ex consigliere e assessore al Bilancio nella vecchia amministrazione guidata da Rosalba Deiana, ha donato al Comune un defibrillatore. Per l’acquisto dello strumento salvavita ha utilizzato le indennità percepite durante i cinqaue anni di mandato. Iinfermiere all’ospedale di Lanusei, è originario di Arzana ma da più di trent’anni risiede a Elini, e proprio al suo paese adottivo ha fatto questo importante dono. La candidatura è stata il coronamento di un sogno, i primi due anni ha ricoperto la carica di consigliere gli ultimi tre come assessore, ma Pietro Lancioni non ha voluto pesare sulle casse dell’amministrazione e non ha mai chiesto neanche un rimborso spese di viaggio, tutto ciò che ha percepito l’ha restituito in opere di bene.

Ecco perché

«Ho vissuto un’esperienza bellissima come amministratore nella scorsa legislatura – ha detto Lancioni – ho reinvestito i soldi che mi sono stati dati per l’acquisto del defibrillatore, era una cosa a cui pensavo da tempo, e credo che ogni Comune dovrebbe possederne uno». Non è la prima volta che l’ex assessore compie atti di generosità, in passato con le somme dei gettoni di presenza aveva comprato dei libri per la biblioteca comunale.

Per tutti

Il defibrillatore è stato collocato vicino alla farmacia e inserito nel registro nazionale dei defibrillatori. A settembre alcuni dipendenti comunali seguiranno un corso Blsd per poterlo utilizzare. «Non sono un eroe, mi sono messo a disposizione della comunità – commenta Lancioni – mi auguro che il defibrillatore non serva mai». Gratitudine all’ex assessore arriva dall’amministrazione attuale guidata da Vitale Pili. «Per il nostro paese questo dono è apprezzabile – dicono dal Municipio – sia in termini di generosità sia per l’aspetto legato alla sicurezza. Non meno importante è la sensibilizzazione degli abitanti all’attenzione verso il prossimo, Pietro Lancioni ha dedicato cinque anni del suo tempo in amministrazione e con questo gesto educa la comunità al soccorso».

