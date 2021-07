Gettoni da restituire, tregua fino a settembre 

Un parere legale per uscire dall’impasse delle indennità e dei gettoni da restituire alle casse di via Porcu, e scongiurare possibili danni per il Comune. È la decisione presa dalla Giunta comunale dopo le prime avvisaglie di una possibile battaglia legale che potrebbero innescare gli ex amministratori comunali - consiglieri, assessori, ma anche presidente del Consiglio e sindaco della precedente consiliatura - sul piede di guerra dopo le lettere ricevute lo scorso aprile. Per ora si parla di «conferimento di un incarico legale ad un qualificato professionista che, al fine di tutelare ed evitare danni all’ente, individui le azioni più opportune da porre in essere in relazione alla disciplina applicabile, e assicuri l’eventuale successiva difesa in giudizio». Intanto gli uffici prendono tempo e fanno slittare la scadenza per il recupero delle somme - già prorogata a fine giugno - direttamente a settembre.

Le lettere

Il caso indennità e gettoni era esploso poco prima di Pasqua, dopo il via libera della Giunta Milia all’adeguamento dei compensi previsti per gli amministratori comunali ai parametri dettati dalla finanziaria del 2005. Settanta circa i destinatari della richiesta inviata dai due dirigenti comunali, (Giuseppe Picci per gli Affari generali e Organi istituzionali, e Giuseppe Corongiu del settore Risorse umane): nella lunga lista ci sono tutti i consiglieri degli ultimi dieci anni, compresi alcuni esponenti rieletti con l’attuale amministrazione, la Giunta della scorsa consiliatura e lo stesso ex sindaco.

Tutti destinatari della stessa lettera: «Si comunica che a seguito della deliberazione della Giunta comunale del 29 gennaio 2021, con cui sono state approvate le nuove indennità degli amministratori comunali, è stato riscontrato che nelle determinazioni relative alle indennità per gli anni precedenti non era stata applicata la riduzione del 10 per cento a carattere strutturale, considerata sugli importi base come stabilito dall’articolo 1 della legge del 2005». Stessa comunicazione ma diversi i tempi di prescrizione: ai consiglieri comunali vengono chiesti indietro parte dei gettoni percepiti negli ultimi dieci anni - cifre comprese fra poche centinaia di euro sino a 6mila - mentre ex sindaco e la sua Giunta sono chiamati a rendere somme che vanno da poco più di 500 euro a oltre 15mila euro, in questo caso riferite agli ultimi cinque anni.

Le reazioni

Inevitabili le contestazioni esplose fra attuali e vecchi esponenti comunali quartesi, molti dei quali pare si siano rivolti da subito a un avvocato come confermato nella recente delibera di Giunta: «Diversi studi legali, in nome e per conto dei destinatari, contestano la domanda di restituzione e preannunciano l’attivazione di un procedimento giudiziario qualora il Comune prosegua la propria azione».

Fra i tanti amministratori coinvolti c’è l’ex capogruppo del Psd’Az durante la consiliatura Delunas, Marco Ghiani, che per ora ha deciso di non ricorrere alle vie legali. «Troppa confusione», commenta, «c’è ancora il dubbio che questa loro richiesta sia legittima o meno. Una cosa è certa», dice, «nessuno di noi ha preso indebitamente dei soldi: i compensi ci sono stati versati, e non spetta di certo a noi dover fare i calcoli. Non siamo dei ladri», ribadisce Ghiani, «forse sarebbe meglio parlare di incompetenza e leggerezza da parte dei dirigenti, sempre che questo errore nei calcoli ci sia stato».

