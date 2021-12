Gesù bambino dentro i bicchieri 

In chiesa comunque anche questa volta ci sono i suoi famosi presepi all’uncinetto. Da tempo la donna si diletta a creare centrini e tovaglie, ma in tema con il periodo, dalle sue agili mani, nascono anche presepi tutti speciali. Maria, Giuseppe e il Bambino hanno tutti l’abitino lavorato pazientemente all’uncinetto, così come gli altri personaggi di una Natività che lascia ammirati. Una passione che coltiva da quando aveva appena sei anni e osservava la nonna paterna che creava pezzi finissimi con il rocchetto. L’idea di realizzare anche i presepi è arrivata dopo: «Quando andavo all’oratorio, facevamo diversi lavoretti ed è lì che ho pensato di utilizzare questa mia dote anche per realizzare le Natività».

Il suo è soltanto uno dei tanti presepi artigianali e non, in mostra nell’antica chiesetta di Bonaria in piazza Sant’Elena. Casalinghe, pensionate e impiegati si sono sbizzarriti a rappresentare la Natività nei modi e nelle forme più strane.

Il più originale è dentro una grande bacca. Cenzina Podda, 73 anni, casalinga e parrocchiana, l’ha raccolta da un albero che si trova nel cortile retrostante la basilica di Sant’Elena, poi ha creato i personaggi con le ghiande rivestendo tutto con il tessuto.

Il suo è soltanto uno dei tanti presepi artigianali e non, in mostra nell’antica chiesetta di Bonaria in piazza Sant’Elena. Casalinghe, pensionate e impiegati si sono sbizzarriti a rappresentare la Natività nei modi e nelle forme più strane.

Presepio green

«Quest’anno ho cercato, oltre ai presepi all’uncinetto che realizzo già da tempo, di creare qualcosa di nuovo» spiega Podda, «e così oltre al presepe dentro un grande seme è nato quello dentro l’ostrica. Ho cercato di utilizzare il materiale a disposizione per creare qualcosa di unico».

In chiesa comunque anche questa volta ci sono i suoi famosi presepi all’uncinetto. Da tempo la donna si diletta a creare centrini e tovaglie, ma in tema con il periodo, dalle sue agili mani, nascono anche presepi tutti speciali. Maria, Giuseppe e il Bambino hanno tutti l’abitino lavorato pazientemente all’uncinetto, così come gli altri personaggi di una Natività che lascia ammirati. Una passione che coltiva da quando aveva appena sei anni e osservava la nonna paterna che creava pezzi finissimi con il rocchetto. L’idea di realizzare anche i presepi è arrivata dopo: «Quando andavo all’oratorio, facevamo diversi lavoretti ed è lì che ho pensato di utilizzare questa mia dote anche per realizzare le Natività».

Nel bicchiere

Maria Grazia Carta, 78 anni, invece inserisce le Natività dentro i bicchieri di cognac. «Li rovescio» racconta, «utilizzo un pezzo di sughero come base e poi all’interno inserisco i personaggi. Per dare poi la sensazione della neve uso una colla vinavil e la polverina». Carta crea anche i presepi su pietre che ritrova lungo i fiumi e che poi decora e abbellisce con i fiorellini.

Giro del mondo

Assieme ai presepi artigianali in chiesa ci sono anche quelli provenienti dalle varie parti del mondo: quello tutto in legno dalla Spagna, quello in terracotta del Messico, quello africano di Marco. E ancora le natività dell’Egitto, Perù, Africa, Guatemala e Portorico.

Un’intera sezione è dedicata ai presepi inseriti all’interno di noci e ampolle di vetro mentre davanti all’altare spiccano maestosi la Madonna, San Giuseppe e I re Magi dono direttamente da Montecarlo. Altra novità: quest’anno poi ci sono anche i rosari fatti a mano da una fedele con le pietre di Medjugorje.

Il presepe vivente

E c’è grande attesa per il presepe vivente in preparazione nel cortile della basilica di Sant’Elena. Sarà ricreato il villaggio con personaggi e animali e la cappella con la Natività. Sarà la rivisitazione del primo presepe della storia, quello fatto da San Francesco d'Assisi nel borgo di Greccio nel 1223. L’organizzazione è della parrocchia assieme a Events store weddings and event planner di Elena Costa. L’inaugurazione è fissata per sabato alle 18,30 alla presenza dell’arcivescovo Baturi. «Per rivivere» ha spiegato il vice parroco don Gianmarco Lorrai, «il clima di quei giorni a Betlemme».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata