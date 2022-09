Gesam, fuoco sotto la cenere 

«Dal mese di agosto, subito dopo l’incendio alla Gesam, il mio assistito è stato sottoposto ad interrogatorio, mettendosi a totale disposizione degli inquirenti, negando ogni responsabilità a riguardo e dichiarando la sua assoluta estraneità ai fatti». L’avvocato Pierfrancesco Cherchi Minniti, difensore di fiducia di Fabiano Mario Saba, operaio di 49 anni sassarese, indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere, attende di conoscere gli atti di indagine che hanno portato la Procura della Repubblica ad iscrivere nel registro degli indagati, il suo assistito, collega della vittima, Antonio Masia, il 53enne di Sassari, responsabile “cernita” dello stabilimento Gesam di Truncu Reale, trovato privo di vita, nascosto tra i rifiuti, dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico la sera del 25 luglio scorso.

Le indagini

Era stata Rita Cocco, la moglie di Masia, ad allertare alcuni operai della ditta perché preoccupata dell’assenza del marito, come confermato dal legale della famiglia, Daniele Alicicco. Archiviata la morte naturale e confermate dall’autopsia le cause del decesso, provocato probabilmente da un incidente col muletto, «è evidente che bisognerà chiarire molti aspetti rimasti oscuri» aggiunge il legale. Sì perché nel fascicolo della Procura è stato iscritto un indagato ma niente esclude che potrebbero essercene ulteriori. La Squadra mobile che conduce le indagini, coordinate dalla Questura di Sassari, la mattina del 6 agosto, prima dello scoppio del devastante incendio che distrusse l’impianto di smaltimento rifiuti, aveva posto sotto sequestro i telefonini dei 35 dipendenti della società, compreso un oggetto che potrebbe fornire una serie di ulteriori indicazioni. Oggetti sui quali la Procura ha predisposto accertamenti tecnici in programma il 14 settembre mentre gli accertamenti biologici verranno eseguiti dalla Scientifica di Roma.

L’incendio

Appare sempre più evidente il collegamento della morte dell’operaio con l’incendio doloso e il reato di inquinamento ambientale per la produzione di idrocarburi e diossina che avrebbe generato, indagini che la pm Maria Paola Asara ha delegato ai carabinieri del Noe e ai Vigili del fuoco di Sassari. Un tentativo per cancellare le prove dell’incidente sul lavoro o altre situazioni altrettanto gravi. Ieri un nuovo focolaio per autocombustione a Truncu Reale ha allarmato i Vigili del fuoco. A notare i fumi, provenire dai capannoni ridotti in cenere, è stato un camionista di passaggio. Due le squadre del 115, che autorizzati dalla Procura a rompere i sigilli dell’azienda, hanno spento il fuoco, alimentato da una parte del materiale sepolto sotto lo strato di ghiaia, depositata dopo il rogo proprio per evitare che eventuali focolai potessero riaccendere le fiamme. Non meno preoccupante il reato di inquinamento ambientale, la cui gravità potrebbe emergere nei prossimi giorni sui dati forniti dall’Arpas.