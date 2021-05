Gerusalemme: scontri e missili 

Gerusalemme. La battaglia sulla Spianata delle Moschee si è trasformata in scontro aperto con Gaza dopo l'ultimatum di Hamas a Israele. Allo scadere dell'ora indicata, le 18, più di 30 razzi sono partiti dalla Striscia verso Gerusalemme e le comunità israeliane attorno all'enclave palestinese. «Si è trattato di una risposta - ha rivendicato Hamas - all'aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa».

La risposta

Immediata la risposta di Israele che ha colpito a Gaza uccidendo tre miliziani. Mentre il ministero della Sanità di Hamas a Gaza ha parlato di nove persone uccise nel nord della Striscia e tra queste 3 bambini. L'esercito israeliano non ha confermato. La situazione a Gerusalemme è precipitata ieri mattina quando migliaia di palestinesi asserragliati sulla Spianata hanno cominciato una fitta sassaiola contro gli agenti.

Poco prima, per cercare di placare le tensioni, le autorità israeliane avevano deciso di impedire l'ingresso nella Spianata ai fedeli ebrei - per i quali è il Monte del Tempio - in occasione del Jerusalem Day che celebra la riunificazione della città dopo la guerra del 1967.

Tensione palpabile

Dopo circa tre ore di violenti combattimenti, il bilancio ha segnato oltre 300 manifestanti palestinesi feriti, più di 200 finiti in ospedale. Gli agenti colpiti sono stati 21. Oltre la Spianata, la tensione era palpabile nell'intera città. Video sui social, confermati dalla polizia, hanno mostrato il tentativo di linciaggio di un israeliano la cui auto era stata in precedenza presa a sassate dai dimostranti palestinesi ai piedi della Città Vecchia. L'intervento di un poliziotto ha evitato il peggio.

Libertà di culto

Il premier Benyamin Netanyahu ha difeso l'intervento della polizia nella lotta: «Solo la sovranità israeliana consente la libertà di culto per tutti». Ma Hamas ha replicato intimando a Israele di «far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea Al Aqsa e dal rione di Sheikh Jarrah: siete stati avvertiti». Lo scontro a quel punto è sembrato inevitabile: Israele ha inviato rinforzi sulla Striscia e fermato i treni diretti al sud.

