Germogli santi donati alle acque 

Seminato al buio per dieci giorni all’interno di una pentola prima di essere portato in processione. Nasce così “Su Nènniri”. Un rito antichissimo, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. I germogli vengono contornati di fiori, al centro della composizione viene posizionata una croce di fieno intrecciata a mano, poi frutta e pane. Una volta il rito veniva celebrato per San Giovanni, il 24 giugno, oggi si fa festa a fine luglio. La prossima celebrazione si terrà sabato 23. Un corteo dalla chiesa di San Giovanni (a Sa Marina) muoverà fino alla spiaggia della Torre dove i germogli verranno gettati in mare. Un rito propiziatorio per ringraziare il Santo dei doni della terra.

Mostra

A Su Nenniri da domani nella biblioteca comunale verrà dedicata una esposizione permanente. Alle 19 l’inaugurazione con il parroco del paese don Pietro Sabatini. L’idea della mostra dedicata al rito è nata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivan Mameli. A curare i dettagli sarà l’associazione culturale Nostra Signora di Monserrato presieduta da Gabriele Lai, che da diversi anni occupa un posto chiave nella ricerca e cura delle antiche tradizioni di Barì. «La mostra sarà un punto di partenza per restituire a questo rituale il valore antropologico e culturale – spiega Lai – che nel tempo ha perso l'autentico significato, con l'obiettivo di riportarlo agli antichi splendori».

Custode

L’installazione permanente è composta da una serie di immagini e documenti storici a testimonianza dell’antica origine del rito di Su Nenniri che si svolgeva sia nel periodo pasquale sia per la festa di San Giovanni Battista il 24 giugno. In esposizione anche le Croci di fieno. L’unico a saperle lavorare è proprio Gabriele Lai. L’auspicio è che tanti siano invogliati a riprendere e portare avanti un rituale così importante. «Con la mostra che testimonia una usanza ancora molto viva e sentita dai bariesi, si intende sensibilizzare l’identità culturale mediante la conoscenza delle tradizioni locali affinché la memoria delle nostre radici non si affievolisca con il passare del tempo ma faccia parte della nostra vita come lo è stata per i nostri avi».