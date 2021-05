Gergei, baby boom nell’anno del Covid 

Nell'anno della pandemia a Gergei si riempiono le culle. In paese sono nati tre bambini ma entro la fine del 2021 saranno undici, un evento eccezionale per il piccolo centro del Sarcidano. Da anni ormai l'ufficio anagrafe del Comune non registrava tanti atti di nascita e questo faceva temere per il mantenimento di servizi legati all'infanzia come la scuola. Negli ultimi anni, con il persistere di una denatalità cronica, non sono mancate le ripercussioni sul quel mondo animato dai più piccoli. La scuola ha visto il formarsi delle pluriclasse e tanti altri bambini sono migrati verso altri paesi.

Il Comune

«Queste nascite sono per noi molto importanti - ha detto il primo cittadino Rossano Zedda – forse è capitato qualche anno fa di registrarne circa sette ma questa è un'annata davvero eccezionale». La denatalità è una problematica che accomuna tanti paesi dell'interno, anche il Sarcidano segue il trend generale con poche eccezioni rappresentate da comunità come Nurri, Orroli e Villanova Tulo. Qui i bebè che nascono ogni anno sono sempre più di dieci, per questo soprattutto le scuole restano ancora aperte garantendo delle classi singole. Ma appunto è un lusso di cui godono solo questi paesi perché invece quelli limitrofi non possono far altro che registrare un decremento continuo.

Denatalità

A Serri sono nati solo due bambini, così come a Escolca e a Nuragus (dove entro l’anno saranno cinque). Sono invece dieci i nuovi nati a Isili, dove fino a pochi anni la media annuale era di venti bambini. «Questa situazione – aggiunge il sindaco di Gergei – porta i paesi a diventare più vecchi e a perdere servizi, eppure oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene ad investire nella scuola e negli spazi dedicati ai bambini». È da anni ormai che l'amministrazione comunale impiega risorse proprie e chiede finanziamenti per la scuola. Numerosi gli interventi sulle infrastrutture e sul personale hanno portato la scuola di Gergei ad essere un plesso all'avanguardia.

La scuola

Nonostante ci siano le pluriclassi, oggi si guarda al futuro con maggiore fiducia. «Sapere – ha detto Zedda – che avremo nei prossimi anni disponibilità e numeri è rassicurante perché rischiavamo di perdere un servizio fondamentale come la scuola”. Il rischio infatti era quello della perdita di molte classi e dunque di una prossima chiusura. Undici neonati permettono di guardare al futuro. L'amministrazione è pronta a dare il proprio sostegno alle famiglie e a investire nei giovani. Dopo la piscina all'aperto, inaugurata in piena pandemia, il comune continua a lavorare per realizzare nuovi spazi per bambini e per ragazzi. “Confidiamo” ha aggiunto Zedda “che si prosegua così perchè vuol dire che le famiglie vogliono stare a Gergei e che qui si sta bene”.

