Geovillage, tre a zero per il Cipnes 

Un altro punto a favore del Cipnes nella vicenda Geovillage. Per la giustizia amministrativa non ci sono dubbi: il Consorzio industriale può riacquisire i terreni ceduti per attività produttive se le attività non vengono più svolte. Anche se l’interruzione è data da procedimenti in corso. L’operato della dirigenza del Consorzio nel caso del compendio alberghiero-sportivo è stato, dal punto di vista amministrativo, corretto. Lo ribadisce l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, depositata ieri, che respinge il ricorso dei curatori fallimentari con una decisione che ricalca quella di una settimana fa relativa però a un ricorso di alcune società creditrici. Ed è già la terza volta che il massimo organo della giustizia amministrativa si esprime sul caso e sempre nella stessa direzione.

La sentenza

I giudici rilevano in primo luogo che la legge stabilisce che i consorzi industriali “hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il concessionario non realizzi lo stabilimento nel termine dei cinque anni dalla cessione”, facoltà che può essere esercitata “anche in presenza di procedure concorsuali”. Viene anche osservato che l’assegnazione di aree a prezzi inferiori a quelli di mercato costituisce uno strumento di intervento pubblico per la promozione delle attività imprenditoriali mediante abbattimento di costi e quindi la mancata utilizzazione “vanifica le finalità perseguite con tale iniziativa”. Il Consiglio di Stato ritiene irrilevante la realizzazione del compendio alberghiero-turistico perché riguardante un’area diversa da quella oggetto del ricorso. Infine, “non assumono alcuna rilevanza le vicende oggetto del procedimento penale”.

Ma le sentenze saranno comunque un argomento forte per la difesa dell’ex direttore del Cipnes Aldo Carta, indagato e sospeso dal servizio che, almeno per la giustizia amministrativa ha operato correttamente con la procedura di riacquisizione delle aree.