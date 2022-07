Geovillage, l’ombra del riciclaggio 

Tracciare i soldi arrivati nelle casse delle società di Gavino Docche e risalire alla provenienza del denaro, verificare se l’imprenditore olbiese sia finito nelle mani di finanziatori spregiudicati che hanno chiesto la restituzione del debito a tassi fuorilegge. C’è l’ombra del riciclaggio e dell’usura nelle indagini sul crac finanziario delle società del galassia Geovillage (160 milioni di euro di “buco”). La Guardia di Finanza, con un ulteriore attività di indagine coperta da riserbo, sta lavorando sui flussi finanziari che hanno sostenuto Docche nella disperata e inutile corsa al risanamento delle sue srl. Va subito puntualizzato che questo filone non chiama in causa Docche, non riguarda la sua responsabilità sotto il profilo penale. L’ingegnere infatti non era a conoscenza, e forse non lo è ancora, dell’estrazione di alcuni personaggi che si sono avvicinati a lui e con i quali ha chiuso accordi anche per il finanziamento di attività immobiliari.

Le case vacanza

Le indagini delle Fiamme Gialle riguardano alcune operazioni che sono, peraltro, indicate nell’ordinanza di arresto di Docche. Ad esempio ci sono numerosi riferimenti al finanziamento della realizzazione delle case vacanza (le Cav) del resort collegato al Geovillage. Chi ha finanziato le società di Docche? Con quali risorse finanziarie? E da dove provengono i soldi versati per l’acquisto di alcune unità immobiliari? Stando a quanto emerge da un’altra indagine che non riguarda Docche, durante la realizzazione delle Cav, un finanziatore perde le staffe perché il cantiere è finito nel mirino del Corpo Forestale (per questioni che vengono risolte in una fase successiva) e pretende la restituzione di un quantitivo di denaro. Le modalità, stando al poco che trapela dalle indagini, non sarebbero state quelle di una normale dinamica tra soci di una attività imprenditoriale. E persone vicine a Docche avrebbero subito pesanti pressioni.

La Real Effegi

Altro capitolo riguarda la gestione finanziaria e commerciale della Real Effegi, anche durante l’affidamento del Geovillage (sino al dicembre 2020) da parte del Tribunale. La srl avrebbe avuto rapporti con società e personaggi che sono indagati da diverse Dda per la presunta vicinanza alla criminalità organizzata siciliana e calabrese. La Guardia di Finanza sta risalendo ai presunti speculatori del crac del Geo.