Geovillage, l’hotel resta chiuso 

Geocaos: mentre il gip del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, decide sulla sospensione del direttore del Cipnes Aldo Carta, sprofondano nell’incertezza più assoluta tutti i progetti di risanamento e rilancio del compendio turistico sportivo creato da Gavino Docche. A una settimana dagli arresti dello stesso Docche e del figlio Fabio e dal sequestro del Geovillage, i giudici fallimentari e i curatori della Sviluppo Olbia si trovano in una situazione che non ha precedenti: il Tribunale di Tempio (Sezione penale) ha posto sotto sequestro i beni del fallimento Sviluppo Olbia, che erano in carico alla sua Sezione civile (giudici delegati ai fallimenti). E il blitz delle Fiamme Gialle è arrivato proprio quando era in via di definizione l’iter per la “procedura competitiva di affitto del ramo alberghiero” del Geovillage. Ora tutte le procedure sono congelate. Proprio in una fase cruciale per il futuro dell’azienda olbiese. Ma che cosa possono affidare in gestione i curatori e i giudici delegati, se i compendio è blindato, a causa della presunta turbativa d’asta che avrebbe “inquinato” la vendita giudiziaria del complesso?

Albergo chiuso

L’iter del fallimento è in pausa e nessuno può dire che cosa ne sarà del Geovillage. La Procura attende la decisione del gip sulla sospensione del direttore del Cipnes, Aldo Carta continua ad acquisire documenti, sul presunto accordo che puntava a riconsegnare il compendio (ad un prezzo notevolmente ribassato) a un investitore vicino ai Docche. Ma nel frattempo ci sono le ripercussioni sulla procedura fallimentare che, è bene ricordarlo, riguarda direttamente la sorte di circa duecento lavoratori, i loro soldi, la riapertura delle strutture del Geovillage (albergo e impianti sportivi) e la fruibilità del compendio. Il sequestro penale è arrivato mentre il Cipnes si accordava con curatori e Tribunale per il via libera ad una locazione di 12 o 18 mesi dell’albergo inserito nel patrimonio del fallimento. Non solo, dagli atti emerge che proprio Aldo Carta (indagato anche lui per la presunta turbativa d'asta) aveva dato il suo placet come direttore del Cipnes, su una bozza di contratto d’affitto che avrebbe reso possibile la ripartenza dell'azienda, almeno nella parte alberghiera. Ma le ipotesi di reato dei pm Gregorio Capasso e Mauro Lavra, almeno in questo momento, rendono impossibile qualsiasi accordo per l’apertura dell’hotel.

«Vendere subito»

In realtà, anche di recente, il Comitato dei creditori e gli stessi curatori del fallimento Geovillage, hanno auspicato “una soluzione rapida che porti alla cessione definitiva del ramo d’azienda”, ossia dell’albergo. Ma ora tutto si complica e sarà difficile vedere il compendio aperto per la prossima estate, obiettivo al quale puntavano tutti i protagonisti di questa storia, almeno sino al blitz delle Fiamme Gialle.

