Geovillage, l’area al Cipnes 

Il Consorzio industriale di Olbia riacquisirà i lotti del Geovillage, pagando un indennizzo ai creditori di Gavino Docche (per le opere costruite nel corso degli anni sulle aree pubbliche che saranno incamerate dal Consorzio) ma, dalla somma destinata al fallimento, saranno decurtati oltre 13 milioni di euro, ossia le sovvenzioni pubbliche che Docche ha ottenuto per realizzare il compendio turistico sportivo. È questo, secondo il Cipnes, l’unico “accordo” possibile con Tribunale e curatela fallimentare, l’unica strada percorribile per portare il Geovillage fuori da un impasse che rischia di trasformare il complesso turistico sportivo in un grande “buco nero” di degrado e incuria. Ieri mattina, il direttore generale del Consorzio, Aldo Carta e il presidente, Gianni Sarti, hanno incontrato il giudice delegato del fallimento Geovillage, Cecilia Marino, e i curatori. Con Carta e Sarti, anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha ribadito l’interesse pubblico ad una procedura riacquisitiva, se servirà ad evitare una pericolosa deriva per il compendio.

I nodi al pettine

L’incontro di ieri (sul quale nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni o fornire dettagli) è stato convocato dal Tribunale perché la vicenda Geovillage è al capolinea. Il Geo è in quasi completo stato di abbandono (impossibile gestire e custodire un complesso così grande), quasi tutti gli impianti sportivi e l’albergo sono chiusi dal dicembre del 2020, la curatela deve conservare il bene ma non ha cassa e infine, di fatto, è impossibile vendere a un privato. Il tutto mentre continua a perdere valore il patrimonio che dovrebbe soddisfare i creditori della Sviluppo Olbia (fallita nel 2016). Inevitabile una accelerazione della procedura. Ma il Tribunale non può fare i conti senza l’oste. E l’oste, in questo caso, è il Cipnes. Stando a indiscrezioni (l’incontro era a porte chiuse) il direttore del Consorzio ha spiegato ai curatori e al giudice che la procedura riacquisitiva ripartirà. Sulla base del deliberato del cda del Cipnes (numero 5 del 2 novembre 2021, unico voto contrario quello di Fedele Sanciu, delegato del Comune di Buddusò). Ma il Cipnes ha i titoli per imporre le sue condizioni (forte della sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2021 e di diversi pareri legali). Tutte le opere realizzate sulle aree riacquisite dovranno essere pagate dal Consorzio, ma decurtati i fondi pubblici assegnati a suo tempo per costruire il complesso turistico sportivo. Una pillola amara per i creditori, ma il Cipnes sul punto non transige.

Le prossime mosse

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha ricordato la funzione sociale del Geovillage. Il primo cittadino ha sostenuto la procedura riacquisitiva sulla base del deliberato del Consiglio comunale (luglio 2021). Ora il Tribunale di Tempio e i curatori sanno che c’è una via d’uscita a una situazione difficile. Certo, dopo la decurtazione di 13 milioni di euro, non rimarrà tantissimo per pagare i creditori del Geo. Nel frattempo in corso trattative tra curatela e Olbia Calcio per la proroga dell’assegnazione dei campi di calcio, che scade il 30 giugno. Il presidente dell’Olbia, Alessandro Marino, chiede certezze per pianificare l’attività estiva.