Geovillage in dissesto da 10 anni 

La consulenza è firmata dallo specialista Angelo Tropini e, forse, è l’ultimo atto dell’inchiesta sul Geovillage e sulle operazioni immobiliari e finanziarie dell’imprenditore Gavino Docche. Tropini, dopo avere analizzato oltre dieci anni di attività delle società della galassia Docche, fornisce ai pm della Procura di Tempio i dati che i magistrati attendevano. Stando alla ricostruzione del consulente tecnico, l’ammiraglia del gruppo Docche, la Geovillage spa, già dal 2010 (sei anni prima del fallimento) era una nave che imbarcava acqua da tutte le parti, una società in stato comatoso che non avrebbe dovuto e potuto procedere oltre.

Una lunga storia

In sostanza, stando allo schema della Procura, al quale ora si aggiunge il nuovo tassello della consulenza Tropini, Docche è andato avanti con le sue iniziative economiche, prescindendo «da ogni corretta regola economica e contabile». L’analisi del consulente, in sostanza, sposta all’indietro di qualche anno lo stato di sostanziale insolvenza della Geovillage spa, diventata nel 2014 Sviluppo Olbia e approdata al concordato preventivo e fallita due anni dopo.

Un rovescio dietro l'altro

Il dato rilevante, però, è quello complessivo. Perché è tutto il gruppo delle società di Docche che aveva le caratteristiche di una flotta di navi in disarmo ma lasciate in mare sino all’ultimo istante utile. E non c’è solo la Sviluppo Olbia, perché si parla di Geomare Costruzioni, Pan International srl e la Geogand. Insieme alla Real Fg ed altre. Navigavano tutte, ma (soprattutto l’ammiraglia Geovillage spa) lo hanno fatto in condizioni finanziariamente proibitive, avventurandosi in operazioni (immobiliari) ambiziose e sottraendo risorse ai creditori. A questo punto, il cerchio disegnato dal sostituto procuratore Luciano Tarditi (ora in pensione) si chiude. E si spiegano anche le richieste di fallimento dello stesso Tarditi per la Real e per altre spa del gruppo Docche.

Avallo istituzionale

La consulenza tecnica di Tropini (che ora è al vaglio del procuratore Gregorio Capasso e del sostituto Mauro Lavra) pone però un’altra questione, che conferma il ragionamento delle difese (Pietro Carzedda, Gianluca Tognozzi, Bruno Cuccu e Pasquale Ramazzotti). Le aziende di Docche saranno anche state in difficoltà conclamata, ma perché, allora, per diversi anni, a partire dal 2014, il Tribunale di Tempio le ha sempre scelte per l’affidamento della gestione giudiziaria del Geovillage? Non basta, perché non si può certo dire che Docche si sia nascosto. La storia tormenta del Geovillage era nota in Tribunale e aveva rilevanza pubblica, ma l’imprenditore ha avuto l’avallo (per lungo tempo) di istituzioni, banche, professionisti e politici. E adesso la Procura potrebbe scrivere le ultime pagine dell’indagine in un breve arco di tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA