«Geovillage, il Cipnes ha ragione» 

I giudici amministrativi di ultima istanza mettono l’interesse pubblico al di sopra della procedura fallimentare, con una interpretazione dei fatti che non coincide minimamente con quella della Procura gallurese. Il Cipnes, avviando la procedura di riacquisizione, secondo il Consiglio di Stato ha applicato correttamente l’articolo 63 della legge numero 448 del 1998. Perché l’area non è stata mai utilizzata e inoltre la società proprietaria del Geovillage è fallita nel 2016. Anzi, a volere essere zelanti, il Cipnes avrebbe dovuto riprendersi il lotto ben prima del 21 maggio del 2019, data dell’avviso di “esecuzione dell’immissione in possesso” dell’area.

Il Consiglio di Stato, ora, scrive un’altra storia, perché stabilisce che l’interesse pubblico alla riacquisizione del lotto espropriato vent’anni fa, si pone su un «piano gerarchicamente superiore a quello del rispetto della “par condicio” dei creditori nell’ambito della procedura fallimentare in corso».

La “bomba” è arrivata il 29 ottobre, con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso numero 1708 del 2020. Il massimo giudice amministrativo ha chiuso, in via definitiva e con un provvedimento immediatamente esecutivo, una delle questioni “scottanti” del caso Geovillage. La quarta Sezione (presidente Luigi Maruotti), respingendo il ricorso di un creditore ipotecario, ha stabilito che il Cipnes (Consorzio industriale di Olbia) ha operato legittimamente e nella pienezza dei suoi poteri, riacquisendo un lotto di 12mila metri quadri nel compendio turistico sportivo olbiese. Un’area abbandonata, mai utilizzata, parte del patrimonio della procedura fallimentare. E si tratta anche della stessa area che, secondo la Procura di Tempio, il Cipnes (quando presidente era Aldo Carta, attualmente sospeso su ordine del Tribunale) avrebbe riacquisito violando le leggi per riportarla surrettiziamente nella disponibilità del fallito Gavino Doche.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La “bomba” è arrivata il 29 ottobre, con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso numero 1708 del 2020. Il massimo giudice amministrativo ha chiuso, in via definitiva e con un provvedimento immediatamente esecutivo, una delle questioni “scottanti” del caso Geovillage. La quarta Sezione (presidente Luigi Maruotti), respingendo il ricorso di un creditore ipotecario, ha stabilito che il Cipnes (Consorzio industriale di Olbia) ha operato legittimamente e nella pienezza dei suoi poteri, riacquisendo un lotto di 12mila metri quadri nel compendio turistico sportivo olbiese. Un’area abbandonata, mai utilizzata, parte del patrimonio della procedura fallimentare. E si tratta anche della stessa area che, secondo la Procura di Tempio, il Cipnes (quando presidente era Aldo Carta, attualmente sospeso su ordine del Tribunale) avrebbe riacquisito violando le leggi per riportarla surrettiziamente nella disponibilità del fallito Gavino Doche.

«Il Cipnes è nel giusto»

Il Consiglio di Stato, ora, scrive un’altra storia, perché stabilisce che l’interesse pubblico alla riacquisizione del lotto espropriato vent’anni fa, si pone su un «piano gerarchicamente superiore a quello del rispetto della “par condicio” dei creditori nell’ambito della procedura fallimentare in corso».

L’interesse pubblico

I giudici amministrativi di ultima istanza mettono l’interesse pubblico al di sopra della procedura fallimentare, con una interpretazione dei fatti che non coincide minimamente con quella della Procura gallurese. Il Cipnes, avviando la procedura di riacquisizione, secondo il Consiglio di Stato ha applicato correttamente l’articolo 63 della legge numero 448 del 1998. Perché l’area non è stata mai utilizzata e inoltre la società proprietaria del Geovillage è fallita nel 2016. Anzi, a volere essere zelanti, il Cipnes avrebbe dovuto riprendersi il lotto ben prima del 21 maggio del 2019, data dell’avviso di “esecuzione dell’immissione in possesso” dell’area.

Un altro dato singolare della vicenda è che l’ex curatore fallimentare Gian Carlo Fenu (che secondo la Procura avrebbe partecipato alla presunta turbativa d’asta del Geovillage insieme ai Docche e a Carta) si oppose alla riacquisizione dell’area da parte del Cipnes per tutelare i creditori, sulla base di un parere di un importante studio legale cagliaritano. Ma se il Cipnes ha agito correttamente e altrettanto ha fatto l’ex curatore (almeno stando agli atti della causa amministrativa), dove è l’accordo per danneggiare i creditori?

Il Cipnes prende tutto?

La sentenza del Consiglio di Stato spariglia le carte e apre nuovi scenari. Intanto la procedura fallimentare perde un bene (con pesanti effetti per un creditore ipotecario). Ma soprattutto i giudici amministrativi hanno ribadito che il Cipnes ha il potere (forse anche il dovere) di agire per riacquisire i beni (all’interno della zona industriale) di un soggetto fallito e inattivo. È sufficiente ricordare, in proposito, che il Geovillage ha chiuso i battenti il 31 dicembre del 2020.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata