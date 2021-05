Geovillage, direttore del Cipnes sospeso 

Un anno di sospensione dalle funzioni di direttore del Cipnes, era questa la misura chiesta dai pm Gregorio Capasso e Mauro Lavra per Aldo Carta e la gip Caterina Interlandi ha applicato l’interdizione. Ieri i finanzieri del Comando Gruppo di Olbia hanno notificato al destinatario il provvedimento che accoglie la tesi della Procura e allontana dalla poltrona più importante del Consorzio industriale il suo direttore “storico”. La gip ha ritenuto fondato il ragionamento dei pm, Aldo Carta (per Capasso e Lavra) è la figura centrale del presunto accordo illecito che avrebbe condizionato la procedura concorsuale del Geovillage, con l’obiettivo di garantire ai falliti il controllo del compendio. In realtà la gip va oltre, rispetto ai contenuti dell’ordinanza con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per Gavino Docche (patron del Geovillage) e del figlio Fabio. Infatti nel provvedimento di sospensione il dirigente del Consorzio industriale viene considerato il vero dominus dell’operazione, la figura centrale, il regista occulto, non un semplice esecutore del piano ideato per tenere lontani possibili acquirenti del complesso. Per questa ragione, dice la gip, Carta non può restare al comando del Cipnes.

Il direttore lascia l’ufficio

I finanzieri, guidati dal capitano Carlo Lazzari, ieri si sono presentati nella sede del Consorzio industriale. Aldo Carta, preso atto della misura firmata dalla gip del Tribunale di Tempio, ha lasciato l’ufficio. Il direttore del Cipnes, nato nel 1962, arzachenese, guida l’ente da trent’ anni. Per il Consorzio industriale e per gli assetti politico amministrativi di Olbia, il provvedimento di sospensione di Carta non è acqua fresca. «Io sono sereno – dice il manager pubblico –considero questa misura ingiusta e abnorme. Ho già dato l’incarico ai miei legali, Marzio Altana e Alessandro Gentiloni Silveri, per il ricorso al Riesame. Mi si accusa di avere utilizzato i poteri pubblici per favorire un affittuario. Ma io mi sono rapportato a un imprenditore, Gavino Docche, che aveva il bollino del Tribunale. La presenza di Docche nel Geovillage non è stata decisa da Aldo Carta o dal Cipnes. Io mi sono attenuto al mandato che mi è stato conferito. E tutto questo sarà dimostrato, ne sono certo».

Il Cipnes e il Tribunale

Carta non rilascia ulteriori dichiarazioni, ma c'è un elemento che emerge dalla sua linea difensiva e che sta diventando un tema rilevante. Secondo Carta, i problemi sono iniziati quando il Consorzio ha determinato il dimezzamento del valore del compendio all’asta, decurtando i circa 12 milioni di euro di contributi pubblici che erano stati erogati per la realizzazione del Geovillage. Un atto imposto dalla legge, secondo il direttore del Cipnes.

