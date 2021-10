Geovillage, creditori ad alto rischio 

Il candidato numero uno all’acquisizione del Geovillage? Adesso non ci sono più dubbi: è il Consorzio industriale di Olbia. Nel giro di pochi mesi si sono verificate, una dopo l’altra, le condizioni previste dalla legge per l’avvio della procedura di passaggio al patrimonio del Cipnes del compendio turistico sportivo oggetto di una procedura fallimentare. In altre parole, l’armistizio con la curatela fallimentare è finito e negli uffici del Consorzio si stanno valutando le prossime, delicatissime, mosse, alla luce delle novità delle ultime settimane. Due su tutte: a settembre è scaduto il termine della sospensione della procedura riacquisitiva, che quindi è di nuovo in essere; la seconda importante novità è la sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce, seppure indirettamente, la piena facoltà del Cipnes di riprendersi il Geovillage, visto che il compendio è inattivo dal 31 dicembre del 2020. Quindi il Consorzio torna alla carica, in un quadro estremamente complicato. Sull’intera vicenda, infatti, incombe l’indagine della Procura per la presunta turbativa d’asta che vede tra i soggetti coinvolti proprio il Consorzio industriale di Olbia.

Riparte la corsa

Negli uffici di Cala Saccaia nessuno vuole commentare, ma non viene smentito il radicale cambio di scenario di queste ore. Il Geovillage non ha più un gestore dal 31 dicembre dell’anno scorso e questa situazione non può andare avanti all’infinito. È vero che i curatori fallimentari continuano a lavorare per trovare un acquirente del compendio, ma nel frattempo il bene è esposto, del tutto legittimamente alla procedura di riacquisizione del Cipnes. Chi guarda con una certa preoccupazione a questa nuova situazione sono i creditori della società Sviluppo Olbia (fallita nel 2016) e in particolare le società che hanno rilevato i crediti dalle banche che hanno finanziato la realizzazione del compendio. La preoccupazione è del tutto giustificata, perché in caso di acquisizione del compendio da parte del Cipnes, gli indennizzi alla curatela non saranno altissimi e, inoltre, dalla somma complessiva dovranno essere “scontati” circa dieci milioni di contributi pubblici ottenuti a suo tempo dalle società che hanno costruito il compendio olbiese.