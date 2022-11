Geovillage, beffa ai creditori 

Stravince il Cipnes, incassano briciole le banche, perdono tutto i creditori senza garanzie (lavoratori, artigiani, professionisti, Agenzia delle Entrate, Inps e fornitori). Il conto finale del fallimento Sviluppo Olbia Spa (Geovillage) inizia a delinearsi ed è doloroso, soprattutto per i creditori, una marea, che non rientrano nelle categorie della prededuzione e degli ipotecari. Rispetto a un debito di circa 90 milioni di euro, la procedura fallimentare potrà distribuire poco più dieci milioni, ossia quanto verserà il Cipnes (Consorzio Industriale di Olbia) a titolo di indennizzo per la riacquisizione del Geovillage. Una torta piccola e le fette saranno ancora più piccole anche per i creditori come le banche. Ma chi uscirà con le ossa rotte da una procedura durata sei anni, saranno tutti gli altri soggetti che sono nel fallimento Geovillage anche per somme considerevoli. E il disappunto inizia a serpeggiare tra i creditori che ora hanno una certezza: non prenderanno un centesimo dalla ripartizione dei soldi che incasserà il Tribunale di Tempio.

Chi mangia la torta

La ripartizione sarà magra. Si parla di circa dieci milioni di euro, dei quali circa due milioni e mezzo saranno in prededuzione, ossia destinati a pagamenti che hanno la precedenza assoluta. Intanto il Comune di Olbia deve incassare l’Imu e arriva prima di tutti. Si parla di circa un milione di euro. Quindi dovranno essere pagate le spese dei condomini del Geovillage e i costi della procedura (curatori, consulenti e legali). Uno dei professionisti indicati nell'elenco dovrà incassare quasi 700 mila euro. Gli altri sette milioni e mezzo di euro vanno alle banche (tra le quali Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa e Banco di Sardegna). Gli istituti di credito complessivamente avrebbero dovuto incassare oltre 30 milioni .

Gli sconfitti

Chi resterà a bocca asciutta saranno i creditori (si fa per dire) privilegiati e i chirografari. La possibilità di incassare qualcosa è pari a zero. Agenzia delle Entrate e Inps perderanno circa dieci milioni di euro, Enel Energia oltre un milione. Per citare gli importi più rilevanti, sono fuori gioco i crediti dei professionisti Olivia Navone, Attilio Chirico, Salvatore Bianco, Gian Carlo Fenu (che ha lavorato a lungo per la procedura) e dello studio legale Macciotta. Impossibile citare tutti gli ex dipendenti, gli artigiani, i fornitori che non avranno nulla. In tutto, i crediti “bruciati” ammontano a oltre venti milioni di euro per i privilegiati e 30 per i chirografari. La rabbia monta, perché sul tavolo prima dell’accordo con il Cipnes, c’erano altre soluzioni che avrebbero, forse, portato qualche milione di euro in più in cassa. E adesso bisognerà attendere le mosse degli sconfitti.