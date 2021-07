Geovillage, 5 ville sotto sequestro 

Un'altra giornata campale per il Geovillage. Nell’arco di poche ore sono arrivati due provvedimenti collegati all’indagine “madre” sul complesso turistico sportivo di Olbia, ossia al fascicolo sulla presunta turbativa dell'asta fallimentare del compendio. Il primo provvedimento è quello del Tribunale del Riesame di Sassari, che ha confermato la sospensione dalle funzioni per un anno del direttore del Cipnes, Aldo Carta. Il secondo è il sequestro penale, eseguito dal Corpo Forestale, di cinque ville del resort collegato al Geo. Il reato contestato è lottizzazione abusiva.

Passa la linea del pm

I giudici del Riesame hanno respinto il ricorso dei difensori di Alto Carta, il dirigente al vertice del Consorzio industriale di Olbia. Dunque passa la linea della Procura, che accusa Carta di avere ostacolato la procedura fallimentare del Geovillage, proprio in qualità di direttore del Consorzio industriale di Olbia. In pratica, secondo il pm Mauro Lavra, la vendita giudiziaria del complesso è stata di fatto “congelata”. Ieri è arrivata anche la reazione dei legali di Carta, Marzio Altana e Alessandro Gentiloni Silveri: «Rileviamo l’insussistenza di profili penali nel comportamento di Alto Carta. I reati che gli vengono contestati presuppongo l’asta pubblica del Geovillage, che non è mai avvenuta. Attendiamo le motivazioni della decisione del Riesame per sottoporre il caso alla Corte di Cassazione».

Ville sotto sequestro

Ieri è stato eseguito il sequestro di cinque ville del resort realizzato nel perimetro del Geovillage. Il provvedimento riguarda le cosiddette case-vacanze che, secondo il procuratore Gregorio Capasso, sono state trasformate illecitamente in singole unità abitative residenziali, mentre sono immobili utilizzabili solo per brevi soggiorni (uso turistico alberghiero). Un provvedimento simile era stato già adottato mesi fa. Tra gli indagati per i presunti reati urbanistici ci sono Gavino Docche, il figlio Fabio, Stefano Sardara, presidente della Dinamo, l’imprenditore Mario Burlò e l’uomo d’affari, Davide Di Maio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Rileviamo l’insussistenza

di profili

penali nel comportamento

di Aldo Carta. Faremo ricorso in Cassazione

I legali

di Carta