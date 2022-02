Geoparco, il commissario arriva da Roma 

Il Parco geominerario ha un nuovo commissario straordinario e arriva direttamente da Roma: è Elisabetta Anna Castelli ed è un funzionario del Ministero di Economia e Finanza, lo stesso organo dello Stato che, nel 2018, ha eseguito l’ispezione che ha portato allo scioglimento del Direttivo. Avrà un “sub commissario”, Gianmaria Lai, funzionario dell’assessorato regionale all’Industria.

I dubbi

L’Isola aspettava la fumata bianca dall’estate e ora gli animi sono scossi: «Suona come un commissario liquidatore – dice la sindaca di Buggerru Laura Capelli – ho un brutto presentimento. L’ultima gestione del Parco, almeno sulla carta, era partita con tutti i presupposti per funzionare, anche se poi è finita diversamente però pensare che venga da fuori qualcuno a occuparsi di beni minerari fa venire dubbi. Purtroppo, finora, abbiamo camminato da soli». Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu riflette: «Sei mesi di nomina per affrontare le problematiche del Parco geominerario sono veramente pochi, al commissario scadrà il mandato prima di capire come agire. Sul Parco va fatto un ragionamento molto più significativo sia in termini di tempo che di ruoli. C’è bisogno di un presidente e di un Cda se ci crediamo davvero». Da Carbonia, città che oggi ospita la sede del parco, il sindaco Pietro Morittu fa «gli auguri ai nuovi amministratori, è chiaro che sia una soluzione di mediazione fra Ministeri e Regione. A me interessa che il Parco funzioni e svolga la missione di rilancio del territorio per cui è nato, finora, non è mai stata la priorità. Carbonia ha un mare di pratiche ferme perché manca il parere del Parco: è necessario risolvere tutte queste disfunzioni che bloccano la comunità, si ribaltano sui cittadini i quali poi chiedono risposte non al Consorzio ma ai Comuni».

Il passato

Lapidario Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Comunità del Parco: «Peggio della gestione precedente non penso possa esistere: la nomina dimostra che noi sardi non siamo riusciti a gestirci». Ai commissari chiede la riforma del Parco e un tavolo su «Utilizzo dei fondi del bilancio non spesi, Unesco e l’acquisizione dei beni minerari. Qualcosa si può fare già a costo zero, il sub commissario Lai lo sa perché è il funzionario che seguiva, per l’assessorato all’Industria, il patrimonio Igea». Tarcisio Agus, ex presidente del Parco non nasconde che «la delusione è tanta pensavo ci fossero persone preparate e capaci anche qui in Sardegna come i funzionari Progemisa. Credo che la scelta sia caduta su un funzionario del Ministero dell’Economia per risolvere le questioni scritte nel rapporto del Mef ma non so se il nuovo commissario possa aver maturato un’esperienza sui beni minerari. Bisogna invece riformare la legge 33, in questo senso vedo la nomina del sub commissario Lai. Dal decreto sembra che sarà lui a reggere in loco: sono previsti rimborsi per viaggi da Roma e pernottamenti in Sardegna, fanno pensare che il commissario resti nella Capitale».