Geoparco commissariato, i conti non tornano 

Duecentotrenta pagine scritte in tre anni per elencare rilievi e dubbi da centinaia di migliaia di euro su contabilità, amministrazione e procedure. Questo descrive il Ministero dell’Economia e finanza nel rapporto sul Parco geominerario che, da fine giugno, è sulla scrivania di Corte dei conti e Regione insieme alla lettera del ministro della Transizione ecologica che commissaria l’ente.

Il rapporto

La relazione del Mef racconta l’ispezione a Villa Pertusola avvenuta dal 3 al 26 ottobre 2018 e il carteggio, degli anni successivi, che due funzionarie hanno intrattenuto col Parco cui, ripetutamente, chiedono atti integrativi alle incongruenze riscontrate. In sede, scrivono, “non è stata fornita la documentazione”, “non è risultata ordinata, né catalogata”. Parlano di “disgregazione dell’archivio” e “mancata esibizione delle tabelle sulla consistenza dei beni mobili”. Le ispettrici cercano gli atti nel sito web ma si imbattono in “criticità varie” di trasparenza amministrativa. Apprendono che alcuni atti del Parco apprendono sono in Procura “a seguito di esposti”. L’analisi del Mef riguarda il periodo dal 2013 al 2018: «Sul punto – scrive il ministro – nel settembre 2020 era stato suggerito di sanare l’assenza di documentazione attraverso una richiesta specifica alla Procura. Alla data della presente, non risulta acquisito alcun elemento informativo». Dalle 47 osservazioni del Mef al Parco non esce bene nessuno: politica di ogni colore, ministeri, Regione, Comunità del Parco, Comuni, associazioni. L’ispezione individua “criticità varie in materia di concessione di contributi e convenzioni” fra cui “necessità di attivare procedure comparative”, “illegittimo pagamento delle utenze”, mancati “controlli degli adempimenti fiscali e contributivi” o “rendicontazione degli interventi”.

Bilanci e personale

I bilanci del Parco sono stati approvati dai ministeri vigilanti anche se con gravi rilievi dei revisori dei conti e redatti in ritardo: «soltanto in pochi casi – rileva il Mef – è stata fornita documentazione che permettesse di ricostruire l’iter logico-giuridico per l’adozione dei provvedimenti». In un passaggio si parla di 14 milioni di euro di passivo, soldi non usati «che denotano scarsa capacità di spesa e di attuazione delle programmazioni previsionali e programmatiche». Il Mef osserva «necessità di riallineare i dati delle scritture contabili con le giacenze della banca» oltre “a criticità varie nella gestione del fondo cassa economale”.

Dubbi anche sul fronte del personale: per il Mef, dal 2013 al 2018, il Parco avrebbe retribuito impropriamente vertici e lavoratori. Per i commissari rileva «indebito pagamento dei gettoni», ai direttori “irregolarità” nell’attribuzione del premio di produzione, per tutti i dipendenti ritiene «illegittima monetizzazione delle ferie, festività soppresse e dei buoni pasto». I cedolini non sono sul sito web della pubblica amministrazione: «Non è effettuato – si legge – un controllo delle timbrature, almeno mensilmente». Il Parco, si legge ancora, lamenta “carenza di personale”, gli uffici sono scoperti tanto che il bilancio è fatto da un consulente, ma molti dei dieci dipendenti selezionati col concorso, costato 50.794,56 euro sono in mobilità: nascono contenziosi e «necessità di recuperare gli emolumenti corrisposti» dall’ente in comando. Per il Mef il Parco lavora come se non fosse un ente pubblico anche per affidamenti o consulenze; rileva: “rinnovo tacito”, “mancata esibizione del Durc”, “criticità varie nell'applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica”. Così è per tutto dal contratto del telefono (col gestore del quale c’è una causa da oltre 50 mila euro) ai concorsi dove la ditta coordinatrice è retribuita per “preselezioni non svolte” e servizi stipendiati anche ai numerosi commissari d’esame.

RIPRODUZIONE RISERVATA

3

Anni

per la stesura del rapporto in cui vengono mossi 47 rilievi al Parco che il Mef ha deciso di commissariare