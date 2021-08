Geoparco, arriva il commissario 

Chi sperava in una marcia indietro è rimasto deluso: per il Parco geominerario il commissariamento è ufficiale: Il 2 settembre Direttivo, Regione e ministeri vigilanti dell’ente sardo sono convocati a Roma per l’annuncio ufficiale.

Il documento

È chiara la lettera del ministero della Transizione ecologica che annuncia la chiusura dell’iter per la revoca delle nomine al Consiglio direttivo del Consorzio. In 11 pagine riprende i 47 rilievi su presunti illeciti e illegittimità riscontrate dall’ispezione del ministero di Economia e finanza dal 2013 a ottobre 2018. Descrive «assenza di una capacità gestionale dell’Ente Parco volta ad assicurare, in maniera autonoma, una sana e regolare condotta amministrativa. Incapacità che è attuale e permanente. Infine, i rilievi formulati dal Mef sono stati confermati altresì dalle osservazioni della Corte dei conti nella determinazione n. 30 dell’8 aprile 2021».

Il direttivo

Lo scorso vertice romano si era concluso con fiducia nella finestra di dieci giorni a disposizione del Parco per fornire atti che finora non erano stati inviati nonostante le richieste continue del Mef. Così sono state inviate 22 pagine di controdeduzione al Ministero. «Pare – spiega il presidente Tarcisio Agus – non siano state prese in considerazione». Nella lettera ministeriale le controdeduzioni del Parco sono definite “inconsistenti” ma Agus difende l’operato del Direttivo: «Lotteremo fino all’ultimo per il Parco. Questa gestione non può essere responsabile dei 20 anni precedenti: non sono stato io il commissario che non ha chiesto rendicontazioni alle associazioni, pagato pranzi con le carte di credito del Parco, stipulato assicurazioni o retribuito avvocati coi soldi dell’ente per tutelare se stesso. Abbiamo cercato di riportare l’ordine e preso decisioni impopolari come uscire dalle associazioni. È una scelta politica, lo dicano: commissariare significa far morire il Parco. Come fa un commissario, con nomina rinnovata ogni sei mesi, a risolvere una rogna per cui il ministero non si è mai mosso in 20 anni? Si vede anche dall’indirizzario della lettera: ci sono i suoi rappresentanti dimessi e mai rinnovati. Non lo faccio per me, il mio incarico è senza compenso, ma perché credo nel Parco». Per Agus l’ente funziona se lavorano Regione e Ministero: si deve chiarire la ancora natura giuridica e avere personale. «Questo chiederò a Roma. Con otto persone part time e con la 104 non si amministra. Avevamo stretto un’intesa col precedente ministro non se ne sa più nulla, la Regione non ha risposto sulla pianificazione né sul parere del Parco. La vorremmo al nostro fianco a Roma: la battaglia non è dare soldi a quattro associazioni ma creare infrastrutture per far investire”.

Le reazioni

L’avvio dell’iter di commissariamento del Parco era stato relazionato in Consiglio regionale in seguito all’interpellanza di Michele Ennas (Lega). Poi a sostegno del Direttivo del Parco erano intervenuti Fabio Usai (Psd’Az) e 53 sindaci, tra cui Debora Porrà (Villamassargia) che fa parte del direttivo, che avevano sottoscritto un documento. «Farò un accesso agli atti in ministero – dice Porrà – non ci hanno ascoltato, voglio capire se l’iter si è svolto regolarmente». Ma i sindaci non sono tutti d’accordo. Paola Massidda (Carbonia), città che ora ospita il Parco, era fra i sindaci firmatari. “La mia firma – chiarisce – è stata “estorta”: il documento è stato condiviso in una chat dove sono stata inserita ed è stato preso come consenso. Come dimostra il mio operato di questi anni, condiviso anche col sindaco di Iglesias, abbiamo fatto gli stessi rilievi ora scritti da Mef e Corte dei conti. Il Parco è giusto che venga commissariato: questo Direttivo non ha funzionato. Troppe lungaggini burocratiche e poco sostegno ai Comuni».

