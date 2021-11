«Gente brutta, mi sono portato tre pistole» 

«Mi sono messo un ferro nella schiena e sono sceso verso il porto. Mentre arrivavo il mio avversario è stato gettato in mare e qualcuno aveva chiamato la Polizia. Perciò mi hanno detto di non scendere, di non venire che oramai era a posto». In un’intercettazione, Stefano Pandolfi, 31 anni di Pirri, finito in carcere nell’operazione dei carabinieri che ha sgominato un gruppo di spacciatori di droga per la movida, confida all’amico Ferdinando Belfiori (anche lui coinvolto nell’inchiesta e ora ai domiciliari) i dettagli di un episodio avvenuto tempo prima: un lite con “gente loffia” tanto da obbligarlo a prendere “tre ferri”, poi non utilizzati. Per questa conversazione, intercettata dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, Pandolfi è accusato di detenzione e porto illegale di armi.

Scontro tra gruppi

Le indagini non hanno permesso di capire quando sia stato commesso il fatto, ma conferma – come emerge nell’ordinanza firmata dal gip Giorgio Altieri, con sei persone finite in carcere e cinque ai domiciliari – la pericolosità del gruppo nella gestione dello spaccio di droga in particolare nelle zone della movida. Per i carabinieri del nucleo investigativo, coordinati da Nicola Pilia e dal comandante di quello operativo, Michele Tamponi, Pandolfi avrebbe avuto la piena disponibilità di «tre pistole calibro 9». Solo l’arrivo della Polizia, dopo la segnalazione della rissa (non è escluso che il riferimento sia a un regolamento di conti tra bande dello spaccio avvenuto proprio al porto qualche anno prima), ha spinto l’indagato a tenere in tasca le armi e fa finta di nulla.

I contatti

Come emerso nelle indagini relative al 2019 (da febbraio a dicembre), i vari indagati sono riusciti a movimentare in città cinquanta chili tra cocaina, hascisc e marijuana da vendere soprattutto nelle zone della movida. Ma nelle intercettazioni si parla di carichi ben più pesanti (anche 300 chili) non intercettati dagli investigatori. E Fabrizio Serra (51 anni di Quartu, anche lui destinatario di una misura cautelare in carcere) in un dialogo con Francesco Vadilonga (39 anni di Capoterra, indagato), spiega di potersi interessare per un carico di droga «con quegli amici che ho verso l’oristanese, perché quelli hanno cosa seria». Durante gli arresti in flagranza collegati all’inchiesta, coordinata dal pm Gaetano Porcu, sono state sequestrate anche ingenti somme di denaro: circa 300 mila euro. A capo del gruppo, secondo le accuse, ci sarebbero – oltre a Pandolfi e Serra – Alberto Partolino (37, anche lui di Pirri), Manolo Puddu (38, di Quartu), Francesco Pinna (33, di San Michele) e Fabrizio Virdis (43, di Gonnesa). I sei sono stati accompagnati in carcere a Uta. Domiciliari per i principali collaboratori: insieme a Belfiori, Andrea Boi (32, di Pirri), Gian Filippo Masala (33, Quartiere del Sole), Mariano Bruni (26, residente a Torre degli Ulivi) e Roberto Coiana (25, di Selargius). Indagate altre venti persone. Tra loro anche i tre arrestati in flagranza di reato: Giovanni Battista Pinna (36 anni di Tuvumannu), Pierpaolo Serci (34, di Sant’Elia) e Francesco Vadilonga (39, di Capoterra).