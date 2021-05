Genna is Abis, la promessa mai mantenuta 

Sfruttare l’invaso e l’area attorno alla diga Genna is Abis dal punto di vista turistico e sportivo. Si potrebbe fare, peccato che sogni e annunci ultradecennali in merito siano ancora chiusi nei cassetti delle campagne elettorali. Un progetto che non c’è. Per ora il paradiso naturale nei territori di Uta e Villaspeciosa è noto alle cronache per i periodici sversamenti d’acqua sul Cixerri. Si lavorerà mai a percorsi sportivi, turistici e spazi ristoro?

«Resta un obiettivo»

Giacomo Porcu, sindaco di Uta, assicura: «La valorizzazione dello specchio d’acqua ai fini sportivi e turistici è un nostro obiettivo. In passato abbiamo iniziato attività grazie all'interesse di un’associazione che pratica kayak. Abbiamo avuto modo di scoprire scenari naturali di incredibile bellezza in un percorso che si snoda dall'invaso e, attraversando il fiume Cixerri, raggiunge Santa Gilla e Marina piccola. Una naturale conseguenza sarebbero altri sport acquatici e l’indotto legato ai servizi connessi, al settore ricettivo e gastronomico che potrebbero interessare tutte le attività dei Comuni». Per Porcu la speranza è «l’istituzione del parco di Santa Gilla, previsto dal contratto di laguna promosso dalla Città metropolitana e di cui faremo parte. Un progetto che prevede valorizzazione e messa in sicurezza del parco fluviale tra il Fluminimannu e il Cixerri con anche nuove infrastrutture per collegare meglio i Comuni e favorire l’estensione del trasporto pubblico. Investimenti per migliorare qualità della vita e favorire flussi turistici attratti dai gioielli naturali dei territori lacustri, fluviali e montani».

«Uniamoci»

Come dimenticare il post pubblicato su Facebook il primo aprile dal sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis: «Abbiamo ricevuto il finanziamento per un idroscalo nell’invaso del Cixerri», aveva annunciato. Peccato fosse un pesce d’aprile. «Idroscalo a parte, penso che gli altri sogni siano realizzabili – dice Melis -. Ma quando si parla di beni pubblici di una certa importanza credo sia fondamentale il coinvolgimento di privati: i Comuni possono avere le idee più belle del mondo, ma metterle in pratica è difficile perché mancano competenze, personale e, soprattutto, finanziamenti. Credo inoltre che si debba partire da un progetto condiviso dai Comuni. Portarlo avanti singolarmente è impossibile». In passato sono stati avviati diversi studi: «Come l’utilizzo dell’invaso per il canottaggio. Genna is Abis ha potenzialità impressionanti: sono il primo a volerle attuare, ma partendo da una cordata con i Comuni della zona».

L’esempio

Valorizzare un invaso almeno dal punto di vista sportivo non è utopia. A Siliqua, ricorda la sindaca Francesca Atzori, «nel nostro Medau Zirimilis qualche anno fa abbiamo ospitato il campionato nazionale di sci nautico acrobatico. Sarebbe importantissimo e lungimirante riproporre questa disciplina, soprattutto ora che stiamo regolamentando gli usi civili che gravano sul territorio dell’invaso».

